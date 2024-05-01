Минобороны сообщило о доставке на выставку на Поклонной горе танка М1 Abrams

Видео: пресс-служба Минобороны РФ
На выставку министерства обороны у Музея Победы на Поклонной горе доставили танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину М1150 Assault Breacher Vehicle американского производства. Эта техника досталась российским бойцам в качестве трофеев в зоне специальной военной операции.
Танк и бронемашина были захвачены военнослужащими ВС РФ в ходе проведения наступательной операции неподалёку от Бердычей на Авдеевском направлении. Чтобы эвакуировать танк с поля боя российским бойцам пришлось снимать с него повреждённые гусеницы. Военно-инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle также работает на гусеничном ходу, так как выполнена на базе танка Abrams.
Ранее на площадке перед Музеем Победы разместили 32 единицы трофейной техники, среди которой, в частности, тяжёлый немецкий танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские боевая машина пехоты Bradley, бронетранспортёр М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777, бронированные автомобили AT105 Sakson и Husky TSV производства Великобритании, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi и множество другой западной техники, захваченной российскими солдатами на полях сражений.
Помимо этого, на выставке будет представлено стрелковое оружие и инженерное снаряжение и амуниция армий иностранных государств, входящих в Североатлантический альянс, а также беспилотные летательные аппараты, средства связи и снаряжение Вооружённых сил Украины.
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Ранее на площадке перед Музеем Победы разместили 32 единицы трофейной техники, среди которой, в частности, тяжёлый немецкий танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские боевая машина пехоты Bradley, бронетранспортёр М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777, бронированные автомобили AT105 Sakson и Husky TSV производства Великобритании, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi и множество другой западной техники, захваченной российскими солдатами на полях сражений.
Помимо этого, на выставке будет представлено стрелковое оружие и инженерное снаряжение и амуниция армий иностранных государств, входящих в Североатлантический альянс, а также беспилотные летательные аппараты, средства связи и снаряжение Вооружённых сил Украины.
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Александр Бойцов