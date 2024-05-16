Пошутивший о службе писарем Герой России Жарский подбил танк Leopard

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На выставке трофейной техники на Поклонной горе в Москве герой России Иван Жарский пошутил, что во время спецоперации на Украине просто сидел за компьютером и занимался делами писаря, но на самом деле он уничтожил немецкий танк Leopard и несколько БМП Bradley, пишут «Известия».
Отвечая на вопросы журналистов о причинах присвоения ему звания Героя России, военный сказал, что получил его «за любовь к Родине».
Иван Жарский, которому сейчас 27 лет, принимал участие в спецоперации с самого начала. Его близкие узнали о его награждении из новостей.
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