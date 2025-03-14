Кадыров обратился к оставшимся в Курской области бойцам ВСУ с важным заявлением

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Телеграм-канале обращение к украинским военнослужащим, которые все еще находятся в Курской области и укрываются от российских вооруженных сил.
«Для военнослужащих ВСУ сейчас лучший вариант — сдаться в плен нашим бойцам», — отметил Кадыров.
Он подчеркнул, что жить в мире и согласии рядом с Россией лучше, чем вести с ней войну, добавив, что противник потерпит поражение, если попытается посягнуть на государственный суверенитет России. В качестве примера он привел недавно захваченного в плен военного ВСУ по имени Виктор. Рядового обнаружил спецназ «Ахмат» в селе Пушкарное Суджанского района.
В спешке солдат остался позади своих сослуживцев, которые в панике покидали позиции под давлением российских войск, и наткнулся на мину, получив ранения в ногу. После этого он решил укрыться в разрушенной артиллерийской установке, где и провел время без воды и пищи, пока его не нашли наши связисты. Они напоили Виктора и забрали с собой.
«По сути, наши ребята подарили украинскому солдату, пришедшему на нашу землю с оружием, вторую жизнь», — отметил Кадыров.Он призвал остальных последовать примеру Виктора и сдаться в плен.
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