Владимир Зеленский
Владимир Зеленский давно стал обузой, когда превратился в обезумевшую марионетку, которая пытается действовать самостоятельно и выбраться из-под контроля. Таким образом депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что лидер киевского режима находится в «заключительном акте» своего пребывания у власти на Украине. По словам парламентария, «хозяева» найдут способ, чтобы Зеленский им больше не мешал.
«Взаимодействие с ним так или иначе накладывает негативный отпечаток, и для Запада он давно стал обузой. Закономерно, что персонаж, который тяготит уже собственных хозяев и чья персона не встраивается в происходящий сейчас процесс мирного урегулирования, должна как минимум быть отодвинута на задний план и убрана с политической арены», — пояснил депутат в беседе с RT.В свою очередь депутат Алексей Чепа назвал возможные условия, которые Москва выдвинет Вашингтону для временного перемирия на Украине. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий отметил, что наверняка будет затронут запрет поставок оружия киевскому режиму, затем вопрос обмена пленными и вопрос оккупированных на данный момент территорий Курской области. По его словам, перемирие не должно быть попыткой снова обмануть Россию.
«Депутат напомнил, что Москва подтверждает свое стремление к заключению мира, а также обеспечению безопасности в Европе. Сегодня действия Вашингтона во многом «направлены в ту же сторону», поэтому есть надежда, что соглашение будет подписано», — пишет издание.Читайте также:
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