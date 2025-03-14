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Подразделения украинской армии при бегстве из Курской области оставили российским бойцам наилучшие образцы своего вооружения. Об этом сообщил обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
«Тяжелое вооружение, которое они не смогли забрать с собой, они просто бросили, оставив его русским. В качестве трофеев были оставлены лучшие единицы техники и артиллерии, принадлежавшие сильным бригадам Украины», — говорится в публикации.
Экс уточнил, что украинские боевики бросили в Курской области американские танки M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубицы M-777.
До полного освобождения Курской области российским бойцам осталось занять около 100 квадратных километров, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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Элина Позднякова