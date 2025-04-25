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Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак рассказал, как в условиях санкций будет работать новое соглашение России и Китая о взаимной защите инвестиций.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения России с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций. Соглашение подписано на 10 лет.
По его словам, шаги Трампа в отношении Китая приводят к тому, что Пекин перестал вести себя осторожно из боязни санкций США, так как всё, что можно было ввести, уже ввели.
Тем временем приближается сотый день президентства Трампа, которого опасается Киев, где уже начали звучать заявления, вторящие его мирному плану. Об этом рассказал «Известиям» экс-депутат Верховной рады, член международного общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
25 мая глава украинской столицы Виталий Кличко признал, что Украине придется отказаться от части территорий ради окончания конфликта.
По его словам, многие уже начали понимать, что ориентироваться надо на реалии на земле, а не на фантазии Зеленского, который сейчас оказался в безвыходном положении.
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«Ситуация изменилась из-за того, что Америка ведет себя, как республиканский слон в посудной лавке. Дональд Трамп делает все для того, чтобы позиции Китая и России наконец-то сблизились фактически, а не только на словах», — пояснил Дудчак в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, шаги Трампа в отношении Китая приводят к тому, что Пекин перестал вести себя осторожно из боязни санкций США, так как всё, что можно было ввести, уже ввели.
Тем временем приближается сотый день президентства Трампа, которого опасается Киев, где уже начали звучать заявления, вторящие его мирному плану. Об этом рассказал «Известиям» экс-депутат Верховной рады, член международного общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
25 мая глава украинской столицы Виталий Кличко признал, что Украине придется отказаться от части территорий ради окончания конфликта.
«Эти высказывания, они уже набирают обороты, потому что надо колебаться вместе с линией Трампа. Иначе будут санкции. Они же это понимают, что терпение у Трампа до мая месяца», — сказал Олейник.
По его словам, многие уже начали понимать, что ориентироваться надо на реалии на земле, а не на фантазии Зеленского, который сейчас оказался в безвыходном положении.
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Элина Позднякова