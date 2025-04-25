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Урегулированию конфликта на Украине мешает позиция Киева и Евросоюза по статусу Крыма, ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.
В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что это препятствие — юридическое и напомнил, что, согласно Конституции РФ, эти регионы — российские.
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«Юридические препятствия для урегулирования действительно имеют место. Важнейшее из них — международный статус Крыма, народных республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Мы давно определились с тем, что это — наши территории, так записано в Конституции. У противника и его европейских хозяев другое мнение», — пояснил парламентарий.Читайте также:
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