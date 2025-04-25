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Конфликт на Украине развязал Киев своим желанием вступить в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналом Time.
«Думаю, что конфликт начался, когда они (украинские власти - ред.) начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы этот вопрос не был поднят, было бы гораздо больше шансов, что он вообще не начался бы», — сказал республиканец.Хозяин Белого дома говорил Владимиру Зеленскому, что у того «нет козырей» в конфликте. Недавно заокеанский лидер заявлял, что крымский полуостров останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта. Владимир Зеленский не раз выражал мнение, что Украину якобы должны принять в альянс, однако на Западе не торопятся с решением.
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Никита Кротов