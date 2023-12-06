«Как в тюрьме»: Пленный ВСУ рассказал об особом военкомате для насильно мобилизованных

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В Одессе существует военкомат «закрытого формата», где насильно держат мобилизованных граждан. Об этом рассказал пленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово изданию РИА Новости.
«Задержали меня пограничники, передали эсбэушникам. Эсбэушники передали военным. Те отвезли меня в Одессу, в Малиновский район, в военкомат. Наверное, уже самый известный на всю область. Он закрытого типа, где людей могут держать до 10 дней. С колючей проволокой, с охраной. Ну я не знаю, как «на зоне»(в тюрьме - прим.ред.), но я думаю, приблизительно так», — поделился Роман .Он рассказал, что Одесский территориальный центр комплектации Малиновского района, занимающийся набором в ВСУ, также угрожает адвокатам-мужчинам призывом в армию за оказание юридической помощи узникам военкомата. А женщин-адвокатов не хватает, так как там содержится около 30 человек.
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