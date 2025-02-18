«Капитулировал перед Путиным»: Политолог высказался о будущей встрече лидеров РФ и США

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Встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться уже на следующей неделе. Такие данные приводит Bloomberg без ссылки на какой-либо источник.
«Эти переговоры (в Саудовской Аравии) могут проложить путь к встрече двух лидеров уже на следующей неделе», — говорится в статье.
Политолог Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что будущая встреча двух стран-лидеров зависит от того, насколько «мощная, истеричная, грандиозная информационная кампания развернута против Трампа».
«Его обвиняют в том, что он капитулировал перед Путиным. Что он якобы уже самим фактом встречи уступил ему. Натиск идет страшный, поэтому вопрос, выстоит ли Трамп против этого, определит будущее взаимодействие», — сказал эксперт.
Он добавил, что сначала будет разговор между Путиным и Трампом, а далее уже, возможно, подключат Европу и Украину.
«Причем я сомневаюсь, что Трамп согласится на то, чтобы в роли представителей Европы были наднациональные органы вроде Европейского Союза. Он хочет ответственных людей, тех, которые реально избраны своей страной», — объяснил Светов.
По его мнению, к прежним отношениям страны уже не вернутся. Европейцы должны доказать, что мы можем им верить и все соглашения будут исполнены, заключил он.
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Анастасия Панченко