Келлог: перешедшие к РФ экс-территории Украины зафиксируют в мирном соглашении

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В последующем мирном соглашении будут зафиксированы бывшие украинские территории, которые во время СВО перешли к РФ. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
«Считаю, что будет некое соглашение о возможной потере территории Украины. Но послушайте, необязательно их признавать», — сказал Келлог в ходе эфира Fox News.
Также советник Трампа подчеркнул, что обеим сторонам нужно идти к заключению долгосрочного соглашения по безопасности. При этом Россия и Украина должны быть готовыми пойти на уступки. На принадлежность новых регионов РФ важно смотреть в долгосрочной перспективе.
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