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Переговоры Путина и Трампа: до чего договорились Москва и Вашингтон, и почему Зеленский остался не при делах

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

12 февраля 2025 года президент России Владимир Путин переговорил по телефону с лидером США Дональдом Трампом. Эта новость произвела фурор в мировой общественности и шокировала руководства стран Европы. О чем договорились главы двух ядерных держав и станет ли этот разговор началом конца СВО, рассказывает «Радио 1».

Переговоры Путина и Трампа


12 февраля в СМИ появилась информация о том, что между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Последний контакт российского главы состоялся с предшественником Трампа Джо Байденом 12 февраля 2022 года, до начала СВО. И вот, три года спустя, связь между РФ и США восстановилась. Разговор продлился полтора часа. В ходе общения лидеры уже достигли первых согласий и договоренностей.



Примечательно, что после общения с Путиным, Трамп позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы сообщить тому о начале переговорного процесса. Напомним, что Зеленский неоднократно призывал американского лидера сначала поговорить с ним, а уже после — с Путиным. Трамп сделал все наоборот, сильно расстроив главаря киевского режима.
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Версия Кремля


Итак, на сайте Кремля опубликована официальная информация об итогах первых телефонных переговоров Путина и Трампа:

  • Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договорённости;
  • Урегулирование конфликта на Украине: Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. При этом Путин заявил о необходимости устранения первопричин конфликта (вступление Украины в НАТО) и согласился с Трампом в том, что долгосрочный мир может быть достигнут путём мирных переговоров;
  • Путин поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе;
  • В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики;
  • Путин пригласил Трампа посетить Москву (вероятно, на 9 мая) и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования.

Закончилась полуторачасовая беседа договоренностью о продолжении личных контактов и даже организации встречи.

Версия Трампа


Дональд Трамп заявил о переговорах с Владимиром Путиным в своей соцсети Truth Social. По его словам, разговор был продолжительным и весьма продуктивным.

«У меня только что состоялся продолжительный и весьма продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, влияние доллара и различные другие темы. Мы оба размышляли о Великой истории наших народов и о том факте, что мы так успешно сражались вместе во время Второй мировой войны, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы тоже потеряли так много! Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших стран и о той огромной пользе, которую мы когда-нибудь получим, работая вместе. Президент Путин даже использовал девиз моей предвыборной кампании «здравый смысл». Мы оба очень сильно в это верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга. Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам, и мы начнём со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, чем я и займусь прямо сейчас», — написал Трамп.

Так, после разговора с Путиным, Трамп набрал Зеленскому, который был крайне разочарован тем, что стал в этом процессе второстепенным членом.
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Что означает разговор Путина и Трампа


Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь пояснил в разговоре с «Радио 1», что к заявлениям Трампа стоит подходить с практической точки зрения.

«Во время телефонного разговора Трамп говорил о сближении народов на основе того, что они в свое время воевали против общего врага, и были большие потери. Он сказал, что, может, поучаствует в празднике Победы. Это шаги, но нужно очень тонко и с практической точки зрения подходить к всем этим заявлениям. Потому Трамп после прихода к власти должен был раскрутиться в пропагандистском смысле со своей командой. Он обещал до вступления в должность за один день прекратить конфликт на Украине, но что-то не получается», — прокомментировал эксперт.

Подготовка к переговорам


Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп дали указания своим помощникам немедленно приступить к проработке деталей предстоящей встречи на высшем уровне. Место и сроки проведения станут известны после завершения подготовительных работ.

В группу переговорного процесса со стороны США вошли госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолц и специальный представитель Стив Уиткофф. В этом списке не видно спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. По некоторым данным, его не включили в переговорную группу, так как он имеет проукраинскую позицию.

Российская сторона также начала подготовку по формированию переговорной группы для диалога с США.

Как мы видим из слов Трампа, беседа между лидерами состоялась чуть ли не дружеская. В любом случае этот телефонный звонок наконец сдвинул с мертвой точки отношения между Москвой и Вашингтоном, и, вполне возможно, что вскоре лидеры встретятся лично.
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Реакция Запада на разговор Путина и Трампа


Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Трамп «фактически сдался Путину еще до начала переговоров». Он считает, что озвученные главой Пентагона условия являются «полным разворотом позиции США и НАТО по целому ряду вопросов».

«Например, до сегодняшнего дня официальная американская позиция заключалась в том, что Украине должен быть возвращен полный суверенитет и территориальная целостность — этого больше нет. Вопрос о членстве в НАТО еще с 2008 года заключался в том, что в конечном итоге Украина станет членом НАТО. Похоже, что это уже не так. Путин одержал целую серию побед», — заявил Болтон.
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Американский сенатор-демократ Адам Шифф раскритиковал звонок Путину раньше, чем Зеленскому.

«Президент Трамп позвонил нашему врагу, России, прежде чем позвонить нашему союзнику, Украине... Давайте не будем говорить о том, что это означает: сдачу интересов Украины и наших собственных, еще до начала переговоров. Трамп - прекрасно заключает сделки, особенно - для Кремля», — сказал Шифф.

Агентство «Рейтерс» отмечает, что европейские страны не были заранее поставлены в известность о звонке Трампа Путину. А до этого были крайне удивлены заявлениям нового главы Пентагона Пита Хегсета, который на заседании контактной группы НАТО по урегулированию украинского кризиса в Брюсселе., отметил невозможность Киева вернуться к границам 2014 года, а также исключил вступление страны в НАТО и заявил, что США на при каких обстоятельствах не станут отправлять миротворческую миссию на Украину.

Газета Politico пишет, что внезапность и масштабы мирного плана Дональда Трампа ввергли союзников Украины в шок. А французская газета Le Monde и вовсе считает, что Трамп нарушает единство союзников, начав мирные переговоры с Путиным.

«Войну выигрывает Путин, американцы выходят из конфликта, а Украине и Европе не будет места за столом переговоров. Придется просто принять результат», — пишет Bild.

И действительно, как можно понять из заявлений Трампа, ни Зеленского, ни представителей Европы, предварительно, за столом переговоров не ожидается.
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В ООН прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

На каких условиях может закончиться СВО


Предполагается, что конфликт на Украине может закончиться по линии боевого соприкосновения и полным отказом в принятии Украины в НАТО.
Однако Зеленский может не пойти на условия Трампа, а понадеяться на поддержку других стран Запада, некоторые из которых уже заявили о готовности усилить помощь Киеву. Кроме того, пока не ясно, совпадают ли условия Путина с предложениями Трампа. Напомним, российская сторона требует всю территорию ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонский областей, сокращение армии Украины, отказ Киева от вступления в НАТО, снятие санкций и выполнение еще некоторых условий.
Владимир Зеленский
Пока непонятно, как будет решаться вопрос с Курской областью, которую частично удерживают ВСУ. Зеленский ранее сообщал, что может обменять захваченную территорию Курщины на некоторые утерянные Украиной территории. Однако Москва четко дала понять, что этот вопрос не обсуждается.

В таком случае, Зеленскому придется добровольно вывести оттуда войска или же наступление перемирия затормозится до того момента, как армия России сама не вытеснит противника с российских земель.

Трамп же заявил, что Зеленскому придется делать то, что он обязан.

«Ему придется делать то, что он должен, но его рейтинги, мягко говоря, не слишком высоки», — заявил Трамп.

Однако подробностей не уточнил, но сказал, что Зеленского не станут исключать из переговорного процесса, «пока он там», намекнув, что после выборов на Украине, нынешнего лидера киевского режима, там уже может не быть. Тем не менее, Трамп допустил, что Украине удастся получить обратно часть потерянных ею территорий.
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
В целом, на пути к прочному миру стоит много сложно решаемых проблем и надеяться на скорое разрешение конфликта не стоит.

«Исходя из слов Трампа, Россия и США будут вести переговоры о мире, не привлекая в соучастники Украину и ЕС. Это очень интересный момент. Может случиться так, что Россия и США действительно такой мир друг с другом подпишут, а СВО а продолжится, только без участия Америки. Во всей этой истории свое слово пока не сказали британцы, которые видимо выжидают наиболее подходящий момент», — пишет военный эксперт Алексей Живов в своем Telegram-канале.

Однако явный настрой Путина и Трампа на окончание конфликта, а также заявления Зеленского об усталости украинцев от войны, дают надежду на то, что конфликт все же завершится в 2025 году. Тем не менее, по заявлению украинской стороны, ВСУ могут продолжать боевые действия на протяжении полугода даже без поддержки США. А как будут развиваться события в действительности, покажет время.

Триумф российского фондового рынка


Тем временем зафиксированы исторически рекордные объемы торгов после разговора Путина и Трампа.

Суммарный объем торгов на рынке акций Мосбиржи 12 февраля 2025 года достиг максимума с марта 2022 года, а на вечерней сессии 12 февраля и утренней сессии 13 февраля были установлены рекорды за всю историю.

Кроме того, доллар упал на бирже более чем на 5%, ниже 90 рублей. Обменные пункты отказываются продавать американскую валюту по такой низкой цене и массово закрываются, а в тех, которые работают, долларов нет.

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«Не потерять лицо»: Политолог рассказал, на какие компромиссы готова пойти РФ в переговорах с США
Политолог Корчмарь: у РФ, США и Киева одинаковое стремление
13 февраля 2025, 16:11

Фото: iStock/sb2010

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсудили обмен граждан России и США. Также российский президент выразил готовность принять в Москве американских должностных лиц.
Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь в беседе с «Радио 1» заявил, что стремление закончить военные действия есть у всех сторон, включая Киев.

«Позиции сторон у нас очень далекие. Нужно время на то, чтобы прийти к каким-то компромиссам. Главное для нас — не потерять лицо в конкретных результатах, а отстоять свою позицию полностью. Попытаться, по крайней мере, чтобы для нас южная часть, в том числе Украина, была действительно безопасной зоной», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что переговоры в Москве с американской группой экспертов в любом случае будут сложными.

«Хотелось бы, чтобы больше учитывалась российская позиция, потому что мы сохраняем свои направления и не готовы рассматривать вопросы, которые угрожают нашей стране», — сообщил он.

По его словам, нужно наблюдать за развитием событий, потому что сейчас замечается так называемая «пропагандистская шумиха».

«Трамп хочет показать, что он бизнесмен, что он ратует за интересы американского народа, что улучшить экономическое и социальное положение людей — это для него первая задача», — заключил чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке.

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«Обернется кошмаром»: стало известно, чего боится Евросоюз
Политолог Блохин: сделка Путина и Трампа обернется кошмаром для Евросоюза
13 февраля 2025, 16:03

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Возможная сделка по Украине между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом обернется кошмаром для Евросоюза. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, европейские элиты и американский лидер испытывают взаимную неприязнь друг к другу.
«Во-первых, в ЕС делали ставку на экс-главу США Джо Байдена. Они ненавидят Трампа, презирают его. И у Трампа аналогичные чувства к ЕС. Во-вторых, еще больше бюрократия ЕС ненавидит Россию. <…> Вторая причина — европейская бюрократия крайне связана с так называемым Вашингтонским болотом, которое до сих пор хочет нанести России стратегическое поражение на Украине», — пояснил политолог в беседе с RT.
Тем временем в Госдуме прокомментировали стремление Армении попасть в Евросоюз. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Дмитрий Белик заявил, что европейцы не ждут Армению с распростертыми объятиями из-за большого количества собственных проблем. К тому же, подчеркнул он, Ереван не сможет «усидеть на двух стульях», разворачиваясь в сторону ЕС и при этом оставаясь членом ОДКБ и ЕАЭС.
«Что касается обещанной безопасности этой страны при членстве в ЕС, то такие гарантии весьма сомнительны, учитывая противоречия и нестабильность внутри самого этого объединения. В целом наивно воспринимать членство в ЕС как великое благо, ведь в Европе, самой сталкивающейся с ворохом проблем, никого не ждут с распростертыми объятиями», — отметил парламентарий.
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Американист оценил заявление США об отказе от принятия Украины в НАТО
Американист Ордуханян: США потребуют уступки у РФ за отказ от Украины в НАТО
13 февраля 2025, 16:01

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США потребуют от России пойти на множество мелких уступок за то, что отказали Украине от ее принятия в НАТО. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя слова министра обороны США Пита Хегсета о том, что вхождение Украины в НАТО не является чем-то реальным.
«В очень большой степени это, конечно, предупреждение Киеву. И мы с вами видим, что риторика бесноватого просроченного президента сейчас изменилась и уже ни о каких границах 1991-го года не говорится вообще. Я думаю, что с ним была проведена определенная психологическая беседа. <…> С другой стороны, я бы не расслаблялся все-таки, потому что за это признание американцы от нас потребуют очень много мелких уступок», — пояснил политолог в беседе с RT.
Тем временем в Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о готовности обменять захваченные территории Курской области на часть регионов, вошедших в состав России. В разговоре с «Известиями» первый зампред председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что попытка Киева торговаться бессмысленна, так как Курская область будет полностью освобождены силами ВС РФ.
«Боевикам ВСУ, которые оккупировали часть Курской области, мы готовы предоставить свою землю бесплатно, как сказал наш МИД, правда на кладбищах и не больше участка, необходимого для того, чтобы закопать гроб. Нет сомнений, что все наши территории будут освобождены и у Зеленского не останется больше никаких возможностей для торга», — подчеркнул депутат.
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#курская область
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В Кремле оценили перспективу обмена территориями между Россией и Украиной
Песков: Россия не будет обсуждать обмен своими территориями с Украиной
13 февраля 2025, 15:44

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своими территориями с Украиной, все вражеские соединения будут изгнаны из Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о готовности обменять захваченные ВСУ территорий в Курской области.
«Это невозможно. <…> Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны», — приводят argumenti.ru слова представителя Кремля.
Тем временем жители освобожденного Артемовска (Бахмута) рассказали, какой была их жизнь до того, как пришли ВС РФ. В беседе с RT местные подчеркнули, что самым страшным периодом для них было время, когда в город пришли спецподразделения украинской полиции «Белые ангелы», которые вели охоту на детей.
«Соседка-пенсионерка жила с внуком и дочкой. Когда ВСУ с этими «Белыми» пришли за ребенком, бабушка стала его защищать. За это ей сломали грудную клетку, а матери мальчика вэсэушник прикладом сломал челюсть и выбил зубы», — вспоминает бежавшая от украинских обстрелов Вероника.
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Названы цели массированного ракетного удара по Украине
Политолог Живов: ракетные удары по Украине снижают наступательный потенциал ВСУ
13 февраля 2025, 15:41

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Массированные ракетные удары ВС РФ по Украине снижают наступательный потенциал ВСУ. Об этом заявил политолог Алексей Живов. По его словам, такие атаки направлены на энергетические, газотранспортные и военные объекты противника.
«Назначение этих ударов — снизить либо наступательный потенциал ВСУ, либо способность Украины в целом, а также продолжать боевые действия. <…> Наша задача — принудить Украину к капитуляции в том или ином виде, то есть к переговорам на условиях России», — заявил Живов в беседе с Pravda.Ru.
В то же время первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал планы Владимира Зеленского отправлять молодежь на фронт при помощи спецконтрактов, назвав их очень плохой перспективой для украинцев. В разговоре с RT сенатор подчеркнул, что главе киевского режима нет дела до народа, он лишь хочет удержать собственную власть.
«Это будет означать очень плохую перспективу (для украинцев — прим.ред.). Зеленский думает не о том, чтобы сохранить свой народ, а о том, чтобы сохранить свою власть. Поэтому он готов любой ценой, бросая в топку молодые жизни, держаться и бороться за власть. Но я думаю, что это ему не поможет.
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