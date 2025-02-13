Переговоры Путина и Трампа: до чего договорились Москва и Вашингтон, и почему Зеленский остался не при делах

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
12 февраля 2025 года президент России Владимир Путин переговорил по телефону с лидером США Дональдом Трампом. Эта новость произвела фурор в мировой общественности и шокировала руководства стран Европы. О чем договорились главы двух ядерных держав и станет ли этот разговор началом конца СВО, рассказывает «Радио 1».
Переговоры Путина и Трампа
12 февраля в СМИ появилась информация о том, что между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Последний контакт российского главы состоялся с предшественником Трампа Джо Байденом 12 февраля 2022 года, до начала СВО. И вот, три года спустя, связь между РФ и США восстановилась. Разговор продлился полтора часа. В ходе общения лидеры уже достигли первых согласий и договоренностей.
Примечательно, что после общения с Путиным, Трамп позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы сообщить тому о начале переговорного процесса. Напомним, что Зеленский неоднократно призывал американского лидера сначала поговорить с ним, а уже после — с Путиным. Трамп сделал все наоборот, сильно расстроив главаря киевского режима.
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Версия Кремля
Итак, на сайте Кремля опубликована официальная информация об итогах первых телефонных переговоров Путина и Трампа:
- Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договорённости;
- Урегулирование конфликта на Украине: Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. При этом Путин заявил о необходимости устранения первопричин конфликта (вступление Украины в НАТО) и согласился с Трампом в том, что долгосрочный мир может быть достигнут путём мирных переговоров;
- Путин поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе;
- В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики;
- Путин пригласил Трампа посетить Москву (вероятно, на 9 мая) и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования.
Закончилась полуторачасовая беседа договоренностью о продолжении личных контактов и даже организации встречи.
Версия Трампа
Дональд Трамп заявил о переговорах с Владимиром Путиным в своей соцсети Truth Social. По его словам, разговор был продолжительным и весьма продуктивным.
«У меня только что состоялся продолжительный и весьма продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, влияние доллара и различные другие темы. Мы оба размышляли о Великой истории наших народов и о том факте, что мы так успешно сражались вместе во время Второй мировой войны, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы тоже потеряли так много! Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших стран и о той огромной пользе, которую мы когда-нибудь получим, работая вместе. Президент Путин даже использовал девиз моей предвыборной кампании «здравый смысл». Мы оба очень сильно в это верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга. Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам, и мы начнём со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, чем я и займусь прямо сейчас», — написал Трамп.
Так, после разговора с Путиным, Трамп набрал Зеленскому, который был крайне разочарован тем, что стал в этом процессе второстепенным членом.
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Что означает разговор Путина и Трампа
Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь пояснил в разговоре с «Радио 1», что к заявлениям Трампа стоит подходить с практической точки зрения.
«Во время телефонного разговора Трамп говорил о сближении народов на основе того, что они в свое время воевали против общего врага, и были большие потери. Он сказал, что, может, поучаствует в празднике Победы. Это шаги, но нужно очень тонко и с практической точки зрения подходить к всем этим заявлениям. Потому Трамп после прихода к власти должен был раскрутиться в пропагандистском смысле со своей командой. Он обещал до вступления в должность за один день прекратить конфликт на Украине, но что-то не получается», — прокомментировал эксперт.
Подготовка к переговорам
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп дали указания своим помощникам немедленно приступить к проработке деталей предстоящей встречи на высшем уровне. Место и сроки проведения станут известны после завершения подготовительных работ.
В группу переговорного процесса со стороны США вошли госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолц и специальный представитель Стив Уиткофф. В этом списке не видно спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. По некоторым данным, его не включили в переговорную группу, так как он имеет проукраинскую позицию.
Российская сторона также начала подготовку по формированию переговорной группы для диалога с США.
Как мы видим из слов Трампа, беседа между лидерами состоялась чуть ли не дружеская. В любом случае этот телефонный звонок наконец сдвинул с мертвой точки отношения между Москвой и Вашингтоном, и, вполне возможно, что вскоре лидеры встретятся лично.
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Реакция Запада на разговор Путина и Трампа
Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Трамп «фактически сдался Путину еще до начала переговоров». Он считает, что озвученные главой Пентагона условия являются «полным разворотом позиции США и НАТО по целому ряду вопросов».
«Например, до сегодняшнего дня официальная американская позиция заключалась в том, что Украине должен быть возвращен полный суверенитет и территориальная целостность — этого больше нет. Вопрос о членстве в НАТО еще с 2008 года заключался в том, что в конечном итоге Украина станет членом НАТО. Похоже, что это уже не так. Путин одержал целую серию побед», — заявил Болтон.
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Американский сенатор-демократ Адам Шифф раскритиковал звонок Путину раньше, чем Зеленскому.
«Президент Трамп позвонил нашему врагу, России, прежде чем позвонить нашему союзнику, Украине... Давайте не будем говорить о том, что это означает: сдачу интересов Украины и наших собственных, еще до начала переговоров. Трамп - прекрасно заключает сделки, особенно - для Кремля», — сказал Шифф.
Агентство «Рейтерс» отмечает, что европейские страны не были заранее поставлены в известность о звонке Трампа Путину. А до этого были крайне удивлены заявлениям нового главы Пентагона Пита Хегсета, который на заседании контактной группы НАТО по урегулированию украинского кризиса в Брюсселе., отметил невозможность Киева вернуться к границам 2014 года, а также исключил вступление страны в НАТО и заявил, что США на при каких обстоятельствах не станут отправлять миротворческую миссию на Украину.
Газета Politico пишет, что внезапность и масштабы мирного плана Дональда Трампа ввергли союзников Украины в шок. А французская газета Le Monde и вовсе считает, что Трамп нарушает единство союзников, начав мирные переговоры с Путиным.
«Войну выигрывает Путин, американцы выходят из конфликта, а Украине и Европе не будет места за столом переговоров. Придется просто принять результат», — пишет Bild.
И действительно, как можно понять из заявлений Трампа, ни Зеленского, ни представителей Европы, предварительно, за столом переговоров не ожидается.
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На каких условиях может закончиться СВО
Предполагается, что конфликт на Украине может закончиться по линии боевого соприкосновения и полным отказом в принятии Украины в НАТО.
Однако Зеленский может не пойти на условия Трампа, а понадеяться на поддержку других стран Запада, некоторые из которых уже заявили о готовности усилить помощь Киеву. Кроме того, пока не ясно, совпадают ли условия Путина с предложениями Трампа. Напомним, российская сторона требует всю территорию ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонский областей, сокращение армии Украины, отказ Киева от вступления в НАТО, снятие санкций и выполнение еще некоторых условий.
Владимир ЗеленскийПока непонятно, как будет решаться вопрос с Курской областью, которую частично удерживают ВСУ. Зеленский ранее сообщал, что может обменять захваченную территорию Курщины на некоторые утерянные Украиной территории. Однако Москва четко дала понять, что этот вопрос не обсуждается.
В таком случае, Зеленскому придется добровольно вывести оттуда войска или же наступление перемирия затормозится до того момента, как армия России сама не вытеснит противника с российских земель.
Трамп же заявил, что Зеленскому придется делать то, что он обязан.
«Ему придется делать то, что он должен, но его рейтинги, мягко говоря, не слишком высоки», — заявил Трамп.
Однако подробностей не уточнил, но сказал, что Зеленского не станут исключать из переговорного процесса, «пока он там», намекнув, что после выборов на Украине, нынешнего лидера киевского режима, там уже может не быть. Тем не менее, Трамп допустил, что Украине удастся получить обратно часть потерянных ею территорий.
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)В целом, на пути к прочному миру стоит много сложно решаемых проблем и надеяться на скорое разрешение конфликта не стоит.
«Исходя из слов Трампа, Россия и США будут вести переговоры о мире, не привлекая в соучастники Украину и ЕС. Это очень интересный момент. Может случиться так, что Россия и США действительно такой мир друг с другом подпишут, а СВО а продолжится, только без участия Америки. Во всей этой истории свое слово пока не сказали британцы, которые видимо выжидают наиболее подходящий момент», — пишет военный эксперт Алексей Живов в своем Telegram-канале.
Однако явный настрой Путина и Трампа на окончание конфликта, а также заявления Зеленского об усталости украинцев от войны, дают надежду на то, что конфликт все же завершится в 2025 году. Тем не менее, по заявлению украинской стороны, ВСУ могут продолжать боевые действия на протяжении полугода даже без поддержки США. А как будут развиваться события в действительности, покажет время.
Триумф российского фондового рынка
Тем временем зафиксированы исторически рекордные объемы торгов после разговора Путина и Трампа.
Суммарный объем торгов на рынке акций Мосбиржи 12 февраля 2025 года достиг максимума с марта 2022 года, а на вечерней сессии 12 февраля и утренней сессии 13 февраля были установлены рекорды за всю историю.
Кроме того, доллар упал на бирже более чем на 5%, ниже 90 рублей. Обменные пункты отказываются продавать американскую валюту по такой низкой цене и массово закрываются, а в тех, которые работают, долларов нет.
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