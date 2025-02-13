«Обернется кошмаром»: стало известно, чего боится Евросоюз

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Возможная сделка по Украине между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом обернется кошмаром для Евросоюза. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, европейские элиты и американский лидер испытывают взаимную неприязнь друг к другу.
«Во-первых, в ЕС делали ставку на экс-главу США Джо Байдена. Они ненавидят Трампа, презирают его. И у Трампа аналогичные чувства к ЕС. Во-вторых, еще больше бюрократия ЕС ненавидит Россию. <…> Вторая причина — европейская бюрократия крайне связана с так называемым Вашингтонским болотом, которое до сих пор хочет нанести России стратегическое поражение на Украине», — пояснил политолог в беседе с RT.Тем временем в Госдуме прокомментировали стремление Армении попасть в Евросоюз. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Дмитрий Белик заявил, что европейцы не ждут Армению с распростертыми объятиями из-за большого количества собственных проблем. К тому же, подчеркнул он, Ереван не сможет «усидеть на двух стульях», разворачиваясь в сторону ЕС и при этом оставаясь членом ОДКБ и ЕАЭС.
«Что касается обещанной безопасности этой страны при членстве в ЕС, то такие гарантии весьма сомнительны, учитывая противоречия и нестабильность внутри самого этого объединения. В целом наивно воспринимать членство в ЕС как великое благо, ведь в Европе, самой сталкивающейся с ворохом проблем, никого не ждут с распростертыми объятиями», — отметил парламентарий.Читайте также:
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