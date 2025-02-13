«Обернется кошмаром»: стало известно, чего боится Евросоюз

США потребуют от России пойти на множество мелких уступок за то, что отказали Украине от ее принятия в НАТО. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя слова министра обороны США Пита Хегсета о том, что вхождение Украины в НАТО не является чем-то реальным.