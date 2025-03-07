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Келлог высказался об обещании Трампа завершить конфликт за 24 часа

Келлог: Трамп обещал окончить конфликт на Украине за 24 часа, но не уточнил день
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Американский лидер Дональд Трамп обещал завершить конфликт на Украине за сутки, но он не уточнял, в какой именно день. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог во время конференции Совета по международным отношениям.
Примечательно, что данное высказывание Келлога вызвало смех аудитории.

О своем намерении добиться мирного соглашения за сутки республиканский политик заявил во время предвыборной гонки. По словам Трампа, ему будет достаточно сказать Владимиру Зеленскому «довольно», а затем связаться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Вопрос о поддержке Украины на саммите ЕС встретили гробовым молчанием
Politico: на саммите ЕС было гробовое молчание после вопроса о поддержке Украины
07 марта 2025, 16:33

Фото: iStock/artJazz

Вопрос о поддержке Украины без помощи США на саммите ЕС 6 марта встретили гробовым молчанием. Об этом сообщает Politico.
Уточняется, что на встрече премьер-министр Эстонии Кристен Михал поднял вопрос о том, сможет ли Европейский союз компенсировать сокращение помощи Киева со стороны Вашингтона. По данным издания, после этого в зале было гробовое молчание.

В материале источника говорится, что прекращение военной поддержки США оставляет «зияющую брешь» в способности союзников поддерживать Украину в конфликте.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Ростовской области действует режим повышенной готовности из-за угрозы ЧС
07 марта 2025, 16:29

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Режим повышенной готовности действует на территории ростовского региона на фоне угрозы ЧС. Об этом сказано в распоряжении губернатора Юрия Слюсаря.
«…Ввести на территории Ростовской области с 6 марта 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Ростовской области», — гласит документ.
Ответственным назначили замглавы Ростовской области Сергея Бодрякова.

Кроме того, даны рекомендации предоставить населению доступ в подвалы и прочие укрытия и подготовить пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что сконструировали российские ученые в помощь бойцам ВС РФ.

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Российские ученые сконструировали робота «Сверчок» для помощи бойцам СВО
07 марта 2025, 14:13

Фото: istockphoto/ovbelov

Российские ученые сконструировали беспилотного робота «Сверчок» для помощи бойцам в зоне СВО. Об этом сообщает «Татар-информ».
Изобретение сотрудников казанского IT-парка, как отмечается, может подвозить боекомплекты на передовую, разведывать местность и даже эвакуировать раненых бойцов.

«Сверчок» уже был протестирован на танковом полигоне и прошел испытания в Луганске, где его опробовали татарстанские военные.
«Робот создан для помощи людям. Он может разгоняться до 25 км/ч и перевозить на себе до 120 кг. Он проходимый и маневренный, но это только первая его версия. Скоро будет готова вторая версия. Еще мощнее и на шести колесах вместо четырех», – пояснил глава компании «ФЛУКТИО» Алексей Петров.
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«Жонглирует безопасностью Европы»: в Госдуме осудили Макрона
Депутат Слуцкий: Макрон хочет возглавить европейскую партию войны
07 марта 2025, 14:09

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон жонглирует безопасностью Европы и хочет возглавить европейскую партию войны в ответ на меняющуюся политику США. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя обращение французского лидера к нации, который призвал к созданию ядерного зонтика над Евросоюзом за счет Франции и указал на якобы угрозу от России.
«Использование ядерной риторики ставит Макрона на одну доску с ядерным террористом и шантажистом Зеленским. Французский лидер жонглирует безопасностью своих сограждан, да и Европы в целом, чтобы встать во главе европейской партии войны в противовес меняющейся политике США. Но это тактика неизбежно приведет к глубокому поражению. Вся речь Макрона — манифест против миротворческих усилий по украинскому урегулированию», — поделился парламентарий с «Газетой.Ru».
В свою очередь политолог Сергей Федоров охарактеризовал обращение Макрона как «смесь истерии и вранья». В беседе с RT эксперт отметил, что французский лидер теряет рейтинг доверия в своей стране, потому пытается сместить акцент с внутренних проблем на внешние, а также рассчитывает помешать сближению США и России.
«Это идея создания европейской стратегической автономии. Прежде всего в военной области. Была запущена идея распространения действия французского «ядерного зонтика» на весь Европейский союз. Это болезненные, маниакальные опасения Макрона по поводу того, что Россия — это угроза для всей Европы», — добавил политолог.
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#россия
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Стало известно, как изменилось отношение Трампа к Зеленскому
Политолог Торопов: Трамп смягчил отношение к Зеленскому, выступая в конгрессе
07 марта 2025, 14:07

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп смягчил свой тон по отношению к Владимиру Зеленскому, выступая перед обеими палатами американского конгресса, сообщив, что получил от него письмо, которое указывает на шаги к разрешению конфликта. Об этом заявил политолог-американист Егор Торопов. Он также прокомментировал само выступление американского лидера.
«Трамп, впрочем, как всегда, перекинул все проблемы на своего предшественника – Байдена. Он упомянул Байдена шестнадцать раз, что является беспрецедентным для такого рода речей. Следующее его заявление касается будущих побед. Что касается протестов со стороны демократов и республиканцев, еще с 2009 года они протестовали против некоторых заявлений президента, на то время Обамы», — поделился эксперт для Общественной Службы Новостей.
В то же время в Кремле посоветовали не обольщаться насчет дружественных отношений России и США. В разговоре с «Газетой.Ru» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Штаты не являются дружественной страной для России. По его словам, сейчас оба государства пытаются реанимировать утраченные в последние годы двусторонние отношения.
«США в настоящий момент не являются нам дружественной страной, США являются страной, с которой мы сейчас пытаемся реанимировать и восстановить наши двусторонние отношения», — пояснил представитель Кремля.
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