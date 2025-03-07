Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Американский лидер Дональд Трамп обещал завершить конфликт на Украине за сутки, но он не уточнял, в какой именно день. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог во время конференции Совета по международным отношениям.
Примечательно, что данное высказывание Келлога вызвало смех аудитории.
О своем намерении добиться мирного соглашения за сутки республиканский политик заявил во время предвыборной гонки. По словам Трампа, ему будет достаточно сказать Владимиру Зеленскому «довольно», а затем связаться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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О своем намерении добиться мирного соглашения за сутки республиканский политик заявил во время предвыборной гонки. По словам Трампа, ему будет достаточно сказать Владимиру Зеленскому «довольно», а затем связаться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова