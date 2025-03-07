Начинаются переговоры о замене президента войны на президента мира, администрация президента США Дональда Трампа будет продвигать украинского посла в Британии и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на пост президента Украины. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, политолог Руслан Сафаров. Он также предположил, что Москва и Вашингтон уже согласовали кандидатуру Залужного.