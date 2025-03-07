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Вопрос о поддержке Украины без помощи США на саммите ЕС 6 марта встретили гробовым молчанием. Об этом сообщает Politico.
Уточняется, что на встрече премьер-министр Эстонии Кристен Михал поднял вопрос о том, сможет ли Европейский союз компенсировать сокращение помощи Киева со стороны Вашингтона. По данным издания, после этого в зале было гробовое молчание.
В материале источника говорится, что прекращение военной поддержки США оставляет «зияющую брешь» в способности союзников поддерживать Украину в конфликте.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В материале источника говорится, что прекращение военной поддержки США оставляет «зияющую брешь» в способности союзников поддерживать Украину в конфликте.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова