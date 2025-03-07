NYT: Трамп требует от Зеленского убрать противящихся переговорам чиновников

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Администрация президента США Дональда Трампа требует от Владимира Зеленского отказаться от тех чиновников, которые выступают против переговоров с Россией. Об этом сообщает газета The New York Times. Белый дом, как отмечается, настаивает, чтобы такие представители власти были убраны из украинского правительства.
«В публикации говорится, что ряд представителей команды Трампа хочет, чтобы Зеленский убрал из своего правительства госслужащих, которых в Белом доме считают враждебно настроенными к переговорам с российской делегацией», — приводят argumenti.ru сообщение американской газеты.В то же время политолог Сергей Маркелов рассказал, зачем Трампу нужна сделка по редкоземельным металлам с Украиной. В беседе с «Вечерней Москвой» аналитик заявил, что главная ее функция — политическая, благодаря которой американский лидер собирается выполнить свои обещания перед избирателями. Вторая — экономическая, где Трамп создаст инструмент, который можно будет использовать для взыскания долгов.
«Маркелов указал на то, что, если Вашингтону нечего будет взять с Киева, от этого будет хуже только Украине, в том числе с точки зрения политического и финансового покровительства США. Специалист объяснил, что это спровоцирует «репрессии» — прекращение поддержки в целом и передачи вооружений в частности», — отмечает издание.Читайте также:
«Убрать физически»: В Раде опасаются за будущее Зеленского
ВС РФ сломили упорное сопротивление ВСУ у Суджи в Курской области
Установление контроля над дорогами в Судже, зачистка Курской области, форсирование реки Оскол: последние новости СВО
Данил Пономарев