Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ NYT: Трамп требует от Зеленского убрать противящихся переговорам чиновников

NYT: Трамп требует от Зеленского убрать противящихся переговорам чиновников

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Владимира Зеленского отказаться от тех чиновников, которые выступают против переговоров с Россией. Об этом сообщает газета The New York Times. Белый дом, как отмечается, настаивает, чтобы такие представители власти были убраны из украинского правительства.
«В публикации говорится, что ряд представителей команды Трампа хочет, чтобы Зеленский убрал из своего правительства госслужащих, которых в Белом доме считают враждебно настроенными к переговорам с российской делегацией», — приводят argumenti.ru сообщение американской газеты.
В то же время политолог Сергей Маркелов рассказал, зачем Трампу нужна сделка по редкоземельным металлам с Украиной. В беседе с «Вечерней Москвой» аналитик заявил, что главная ее функция — политическая, благодаря которой американский лидер собирается выполнить свои обещания перед избирателями. Вторая — экономическая, где Трамп создаст инструмент, который можно будет использовать для взыскания долгов.
«Маркелов указал на то, что, если Вашингтону нечего будет взять с Киева, от этого будет хуже только Украине, в том числе с точки зрения политического и финансового покровительства США. Специалист объяснил, что это спровоцирует «репрессии» — прекращение поддержки в целом и передачи вооружений в частности», — отмечает издание.
Читайте также:

«Убрать физически»: В Раде опасаются за будущее Зеленского

ВС РФ сломили упорное сопротивление ВСУ у Суджи в Курской области

Установление контроля над дорогами в Судже, зачистка Курской области, форсирование реки Оскол: последние новости СВО
#сша
#реки
#будущее
#политолог
#лидер
#новости
#сво
#всу
#зеленский
#рф
#трамп
Меры поддержки участников и ветеранов СВО в 2025 году: выплаты и льготы, что положено
07 марта 2025, 12:24

Фото: iStock/SergeyVButorin

Боец с позывным «Студент» учился на четвертом курсе высшего учебного заведения, когда началась российская спецоперация на Украине. Уже в апреле он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился защищать интересы своей родины на поле боевых действий.
«Был на боевом дежурстве. Обнаружили воздушную цель. При подтверждении, что цель вражеская, выехали на боевой машине для ее уничтожения. Цель была успешно поражена», — рассказывает «Студент».

Напомним, военнослужащие по контракту в армии России обеспечиваются различными выплатами. Также им предоставляется целый пакет социальных гарантий и льгот, которые распространяются на семьи. При этом условия прохождения службы и меры поддержки зависят от звания, воинской должности, выслуги лет, места прохождения службы и других факторов. Подробнее рассказывает «Радио 1».

Поддержка военнослужащих в Московской области


Контракт с Минобороны РФ можно подписать на один, три или пять лет. Военнослужащим по контракту назначается единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей. Кроме того, предусмотрена федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО гарантирована ежемесячная зарплата от 204 тысяч рублей.

Кроме того, за каждые сутки участия в активных наступательных действиях бойцы получают дополнительные 8000 рублей. За каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов также полагается 50 тысяч рублей. За захват или уничтожение вражеской боевой техники можно получить от 50 тысяч рублей.

В Подмосковье военнослужащие проходят качественную боевую подготовку, получают современное снаряжение и экипировку, а также обеспечиваются надежной связью с родственниками.

Основные льготы для участников СВО


Участникам спецоперации гарантировано предоставляются следующие льготы:

  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.

Статус ветерана боевых действий


Все бойцы, принимающие участие в специальной военной операции, получают статус ветерана боевых действий, который предусматривает наличие дополнительных выплат и льгот.

Ежемесячные выплаты для ветеранов составляют от 2,4 до 3,9 тысяч рублей. Также предоставляется:

  • 50% — компенсация за жилое помещение и капремонт;
  • соцкарта — бесплатный проезд;
  • психологическая помощь;
  • обучение на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
  • отпуск в любое удобное время;
  • скидка 50% на проезд на водном транспорте в Московской области;
  • путевка в санаторий и проезд к месту лечения;
  • бесплатная газификация;
  • бесплатные протезы и ортопедические изделия;
  • 50% уменьшение транспортного налога (150 лс).
Эти меры поддержки — не просто слова. Они отражают признание мужества и преданности тех, кто стоит на защите нашей страны. Важно, чтобы каждый ветеран знал о своих правах и мог воспользоваться всеми доступными льготами.

Льготы для семей участников СВО


Семьям военнослужащих предоставляются кредитные каникулы, а супруги бойцов СВО не могут быть уволены или сокращены при наличии детей до 18 лет. Детей своевременно зачисляют в детские сады, обеспечивают бесплатным питанием и продлёнкой в школах, а также льготами для поступления в лучшие вузы на бюджетной основе.

Для пожилых родителей военнослужащих предусмотрены бесплатные соцуслуги на дому и внеочередное направление в социальный стационар. Детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей.

Выплаты по инвалидности


Инвалидам боевых действий положены следующие выплаты:

  • 3 млн. ₽ — разовая выплата;
  • 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении;
  • 0,8 - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  • 4,3 - 21,9 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  • 5,6-7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата;3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1, 2 группы инвалидности);
  • 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
При получении ранения в зоне специальной военной операции военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей. Конечная сумма выплат зависит от степени тяжести ранения: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

Подать заявку на контракт с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

Читайте также:

Изменения правил призыва в армию 2025: что изменится, кого призовут, будет ли новая мобилизация в РФ

Выплату вместо земли получили 300 участников СВО и семей погибших из Подмосковья

Льготы по транспортному налогу в Подмосковье расширили на всех участников СВО
#подмосковье
#зарплата
#помощь
#студент
#минобороны рф
#санаторий
#льготы
#выплаты
#детские сады
#семьи
#ветеран
#каникулы
#вузы
#кредитные каникулы
#компенсация
#поддержка
#психологическая помощь
#стационар
#контракт
#сво
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: Калюжный хочет служить в оркестровых войсках
07 марта 2025, 11:53

Глеб Калюжный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Глеб Калюжный хочет служить в оркестровых войсках, пишет Telegram-канал Shot.
Уточняется, что артист надеется продолжать заниматься музыкальным творчеством в рядах ВС РФ. Накануне ему вручили повестку. По информации журналистов, уже через пару недель ему предстоит медкомиссия. Предварительно, у Калюжного категория А. Судя по ней, вряд ли ему придется служить в оркестре. Актера скорее ждет десант или морпехи.

В отношении знаменитости открыто уголовное дело по статье об уклонении от несения военной или же альтернативной гражданской службы. Мужчине грозит до двух лет заключения. Звезда «Трудных подростков» ни разу не пришел в военкомат, хотя повестки ему приходили регулярно.

Ранее сообщалось, какие последствия инсульта не победил Алексей Воробьев.

Читайте также:

Звезда шоу «Однажды в России» Игорь Ласточкин вступил в ВСУ

Героя интернет-мема «Тяу-тяу-тяу-тяу» МС Зипулю могут призвать в ВСУ

Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского намерен получить гражданство России
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#армия россии
#актеры
#певец
#украина
#война
#сво
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Убрать физически»: В Раде опасаются за будущее Зеленского
Безуглая не исключила физического уничтожения Зеленского
07 марта 2025, 11:31

Владимир Зеленский

Нардеп Марьяна Безуглая считает, что США совместно с РФ могут физически устранить Владимира Зеленского.
Безуглая заявила, что США и Россия собираются заменить Зеленского на более сговорчивую фигуру для капитуляции. Для этого рассматривается сразу несколько кандидатов на пост украинского президента.

«Все эти движения направлены на то, чтобы посадить в кресло президента удобного, который вернет Украину к вассалитету и не будет оказывать сопротивления. Разделенную между США и Россией Украину. Не исключаю, что Зеленского попытаются убрать физически», — написала Безуглая в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что на Украине нельзя допустить выборов во время военного положения. По ее словам, необходимо держаться и бороться, «пока в России не начнутся процессы распада в 2026 году».

«Капитулировать сейчас — капитулировать навсегда. Спасенная снова Россия уничтожит нас, не повторяя ошибок», — заключила Безуглая.

Читайте также:

Выборов на Украине и перемирия с РФ в 2025 году не будет – депутат Рады Безуглая

«Клоунам позволительно»: Володин пояснил, почему Зеленский не получил в США «по морде»

Путин высказался о позиции РФ по уступкам относительно ситуации на Украине
#сша
#россия
#пост
#telegram
#депутат
#зеленский
#путин
#рф
#володин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ сломили упорное сопротивление ВСУ у Суджи в Курской области
07 марта 2025, 10:54

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ сломили упорное сопротивление штурмовых подразделений ВСУ в Курской области и выбили противника из нескольких опорных пунктов в Суджанском районе Курской области. Такие данные привел Telegram-канал «Северный ветер».
Согласно информации канала, российские военные продолжают зачищать лесные массивы на юго-западе Суджанского района, а также восточные окраины Лебедевки и окрестности.

При этом подразделение мотострелков выбило противника из лесного массива в районе Малой Локни, где сейчас закрепляется.

«Морские пехотинцы Северян продолжают продвигаться на запад на юге Суджанского района. Морпехи сломили упорное сопротивление штурмовых подразделений вражеских десантных бригад и выбили оккупантов из нескольких опорных пунктов», — говорится в сообщении.

Отмечается продвижение российских сил на один километр оккупированной противником территории Курской области.

Читайте также:

На Украине признали бедственное положение ВСУ в Курской области

Украинское командование приказывает добивать раненых солдат ВСУ в Судже

Установление контроля над дорогами в Судже, зачистка Курской области, форсирование реки Оскол: последние новости СВО
#реки
#военные
#новости
#сво
#всу
#запад
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Установление контроля над дорогами в Судже, зачистка Курской области, форсирование реки Оскол: последние новости СВО
07 марта 2025, 10:37

Фото: iStock/Zeferli

Российские войска продолжают наступление в Запорожской области и районе Курахово, в то время как позиции Вооруженных сил Украины на Покровском направлении подверглись атаке бомбами ФАБ-500. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Одним из значительных достижений российских сил за последние дни стало установление полного контроля над основными и вспомогательными дорогами, ведущими в Суджанский район. Это действие практически парализовало логистику украинских войск в данном регионе. В настоящее время у ВСУ остались только два маршрута для передвижения, оба из которых находятся под постоянным наблюдением российских сил с воздуха и частично заблокированы уничтоженной техникой.

На Украине признали бедственное положение ВСУ в Курской области
На Украине признали бедственное положение ВСУ в Курской области

Ситуация для украинских войск ухудшается из-за неблагоприятных погодных условий. С наступлением тепла проселочные дороги в приграничных районах становятся непроходимыми из-за грязи, что делает отступление с тяжелой техникой практически невозможным. Тем не менее, командование ВСУ не отдает приказа об отходе, а вместо этого сосредоточивает силы на новых контратаках, которые не приносят результатов.

На западном фланге российские подразделения продолжают операцию по зачистке лесных полос вдоль государственной границы, продвигаясь между населенными пунктами Свердликово и Лебедевка. В самой Лебедевке продолжаются бои на восточной окраине и в окрестных лесах, где противник пытается удержать свои позиции.

Покровское и Константинопольское направления


Фото: iStock/Evgeny555

На Покровском направлении украинские войска ведут контратакующие действия, с тяжелыми боями в районах Песчаного, Шевченко и Елизаветовки. На Константинопольском направлении продолжаются интенсивные бои в окрестностях населенных пунктов Разлив и Богатырь.


Запорожское направление


На Запорожском фронте десантники ВС РФ продолжают наступление на село Пятихатки, несмотря на сопротивление противника. ВСУ располагает хорошо подготовленными огневыми позициями и подземными ходами. Ситуация остается сложной, также продолжаются атаки в направлении Щербаков.

Купянское направление


На юге Купянского направления ВС РФ форсировали реку Оскол в районе Кругляковки и высадились в Сеньково. Ранее они расширили плацдармы на правом берегу реки севернее Купянска, противник предпринимает ответные действия.

Читайте также:

Украинское командование приказывает добивать раненых солдат ВСУ в Судже

«Клоунам позволительно»: Володин пояснил, почему Зеленский не получил в США «по морде»

В Минэнерго Украины заявили о массированных ракетных ударах по энергообъектам
#реки
#дороги
#село
#всу
#вс рф
#зеленский
#солдат
#сво
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате