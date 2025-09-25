Кемеровские машиностроители обеспечили бойцов СВО непромокаемой экипировкой

25 сентября 2025, 14:19

Фото: iStock/cosveta

Кемеровское отделение Союза машиностроителей России передало бойцам российской спецоперации на Украине гуманитарную помощь военнослужащим в рамках акции «Всегда рядом». Об этом сообщает «Сiбдепо».





По данным издания, российским военным предоставили партию армейских дождевиков. Эта специальная экипировка обеспечит комфортные условия для выполнения боевых задач в зоне СВО в осенний период.





«Мероприятие стало частью системной работы, которую ведут организации по оказанию адресной поддержки военнослужащим», — отмечается в материале.

«Мы работаем по запросам, не сами придумываем ассортимент, а выбираем именно то, что нужно. Формируем гуманитарные посылки для отправки, а далее часть получают бойцы спецоперации прямо в горячих точках, а часть передают в госпиталь», — рассказал представитель ТЦ.