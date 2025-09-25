Кемеровские машиностроители обеспечили бойцов СВО непромокаемой экипировкой
Кемеровское отделение Союза машиностроителей России передало бойцам российской спецоперации на Украине гуманитарную помощь военнослужащим в рамках акции «Всегда рядом». Об этом сообщает «Сiбдепо».
По данным издания, российским военным предоставили партию армейских дождевиков. Эта специальная экипировка обеспечит комфортные условия для выполнения боевых задач в зоне СВО в осенний период.
«Мероприятие стало частью системной работы, которую ведут организации по оказанию адресной поддержки военнослужащим», — отмечается в материале.
Тем временем владелец ТЦ, расположенного в столичном районе Соколиная Гора, на регулярной основе поддерживает бойцов СВО, которые лечатся после полученных ранений в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, а также отправляет гуманитарную помощь на фронт. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.
«Мы работаем по запросам, не сами придумываем ассортимент, а выбираем именно то, что нужно. Формируем гуманитарные посылки для отправки, а далее часть получают бойцы спецоперации прямо в горячих точках, а часть передают в госпиталь», — рассказал представитель ТЦ.
Отмечается, что военнослужащим отправляют чай, кофе, воду, продукты питания длительного срока хранения и другие необходимые вещи. Также владелец ТЦ формирует и передаёт гуманитарную помощь для жителей новых и приграничных регионов.