Открыт приём заявок на соискание премии «Человек с большим сердцем»

23 сентября 2025, 17:16

Фото: сайт serdtze.ru/

22 ноября в Москве состоится вручение Всероссийской премии «Человек с большим сердцем». Это событие объединит людей, которые не проходят мимо чужой беды и создают новые возможности для других.







«Это премия для волонтёров, благотворителей, социальных предпринимателей, учителей, наставников и всех неравнодушных граждан. Иногда самые важные истории – не те, что попадают на первые полосы газет, а те, что рождаются в тишине повседневности. Это помощь незнакомому человеку, забота о соседях, спасённая жизнь, инициатива, которая меняет целое сообщество. Мы хотим, чтобы их истории прозвучали на всю Россию, чтобы их услышали миллионы», – сообщили организаторы премии.