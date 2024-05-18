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Украина вынуждена проводить жесткую мобилизацию в стране из-за падения морального духа среди населения. Об этом сообщает País.
Отмечается, что украинцы устали и ослабли из-за продолжающегося конфликта, который приносит лишь потери украинской стороне. Киевские власти пытаются восполнить потери личного состава ВСУ за счет более жестких мобилизационных мер, однако и в этом вопросе терпят поражение.
В материале издания говорится о том, что наступление ВС РФ на Харьковском направлении показывает огромную диспропорцию между ее военным подъемом и усталостью Украины. Примечательно, что российские успехи на линии боевого соприкосновения заставили украинского президента Владимира Зеленского прервать международное турне, во время которого он должен был посетить Испанию и Португалию.
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