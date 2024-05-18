Отступление спецподразделения ГУР Украины в Харьковской области попало на видео

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Спецподразделение «Тимур» Главного разведывательного управления (ГУР) Украины отступило в результате боев на северо-западе Волчанска. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Военный осведомитель».
Видео демонстрирует, как боевики ВСУ эвакуируют раненого солдата и отступают с улиц Волчанска. Параллельно они отстреливаются от преследующих их российских подразделений.
Ранее сообщалось, что российским войскам удалось выйти на правый берег реки Волчья в Волчанске. Армия ВС РФ продвинулась внутри города, заняв при этом позиции в серой зоне.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что российским войскам удалось выйти на правый берег реки Волчья в Волчанске. Армия ВС РФ продвинулась внутри города, заняв при этом позиции в серой зоне.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова