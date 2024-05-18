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Отступление спецподразделения ГУР Украины в Харьковской области попало на видео

Появилось видео отступления спецподразделения ГУР Украины в Харьковской области
18 мая 2024, 16:40
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Спецподразделение «Тимур» Главного разведывательного управления (ГУР) Украины отступило в результате боев на северо-западе Волчанска. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Военный осведомитель».
Видео демонстрирует, как боевики ВСУ эвакуируют раненого солдата и отступают с улиц Волчанска. Параллельно они отстреливаются от преследующих их российских подразделений.



Ранее сообщалось, что российским войскам удалось выйти на правый берег реки Волчья в Волчанске. Армия ВС РФ продвинулась внутри города, заняв при этом позиции в серой зоне.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове
Генерал ВСУ Кривонос: украинские чиновники выставили Зеленского на посмешище
18 мая 2024, 17:09

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал в неловкое положение, когда говорил о хороших укреплениях в Харькове, которых на самом деле не оказалось. Об этом Кривонос сообщил в эфире YouTube-канала «Фабрика Новостей».
По словам Кривоноса, лидера киевского режима сделали посмешищем. Однако, как отметил отставной генерал, судя по данной ситуации, Зеленский неправильно назначил чиновников, раз они его подставили.

Кривонос подчеркнул, что ситуация на Харьковском направлении сложная. Он заключил, что ожесточенные бои разворачиваются именно там, где не было организованно фортификационное оборудование территории.

Ранее сообщалось, что спецподразделение «Тимур» Главного разведывательного управления (ГУР) Украины отступило в результате боев на северо-западе Волчанска.

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#оборудование
#зеленский
#всу
#украина
#харьковская область
#спецоперация
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В Кривом Роге произошел взрыв
В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины прогремел взрыв
18 мая 2024, 16:52

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городе Кривой Рог Днепропетровской области на юго-востоке Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.
В настоящее время в регионе действует воздушная тревога. Иные подробности взрыва не приводятся.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС РФ нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#удар
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«Только начало»: в Совфеде высказалась о наступлении ВС РФ в Харьковской области
Сенатор Джабаров заявил, что наступление ВС РФ по Харьковом – это только начало
18 мая 2024, 16:23

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Наступление российских войск на харьковском направлении является «только началом», поскольку все исконно русские земли должны быть освобождены. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что после принятия закона об усилении мобилизации Украина «стала концлагерем». Политика «антироссии», которую провозгласили киевские власти, привела страну к катастрофе. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше территорий будет освобождено российскими военными.

Также Джабаров подчеркнул, что жители территорий, которые будут вскоре освобождены, не захотят видеть своё будущее в составе националистической Украины.

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Не хотят тонуть с Киевом: В Британии высказались о реакции Запада на переворот на Украине
Меркурис: Запад не станет вмешиваться в случае госпереворота на Украине
18 мая 2024, 16:13

Фото: iStock/Silent_GOS

Запад не станет вмешиваться, если на Украине произойдёт государственный переворот, с таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
«Если мы увидим крах правительства, как, например, было в Сайгоне, что, по сути, начало происходить в последние несколько недель войны, то, думаю, на Западе и во всем мире поймут, что Украина разваливается, и тогда будет принято следующее решение: мы держимся подальше, мы не хотим быть втянутыми в это, чтобы потонуть вместе с Украиной», — прокомментировал возможный исход событий Меркурис.

Британский эксперт считает такой вариант вполне вероятным. Украинский народ может начать бунтовать, а военнослужащие пойдут на свержение правительства, считает Меркурис.

Эксперт напомнил, что многие в рядах ВСУ были крайне недовольны назначением нового главнокомандующего Александра Сырского.

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#всу
#сво
#великобритания
#украина
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«Играет на публику»: Депутат ГД чётко описал поведение Зеленского
Депутат Чепа: Зеленский пытается привлечь все больше внимания к проблемам ВСУ
18 мая 2024, 15:44

Украинский президент Владимир Зеленский всё активнее старается привлечь внимание Запада к проблемам ВСУ, с таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью для Lenta.ru.
По его словам, комментировать некоторые заявления Зеленского бывает крайне трудно.

«Но я думаю, что в последнее время он больше играет на публику, пытаясь привлечь особое внимание к проблемам ВСУ, к тому, что каждый день населенный пункт за населенным пунктом они оставляют», — прокомментировал поведение главы киевского режима Чепа.

Депутат убеждён, что отказ заключить перемирие на время проведения Олимпиады в Париже, требования поставить больше истребителей F16, средств ПВО, Patriot — это попытка Зеленского показать, что Киев находится в постоянном состоянии борьбы.

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МО РФ: ПВО сбила 4 авиабомбы Hammer и 2 ракеты HARM над Белгородской областью

Депутат Вассерман призвал к ликвидации Украины как террористической организации
#госдума
#всу
#владимир зеленский
#сво
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Несколько раз разбивали голову: Украинский пленный рассказал об отношении генералов ВСУ
Украинец приехал из Польши и был похищен из автобуса на СВО
18 мая 2024, 15:34

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинец Виктор Бикавутов приехал из Польши спустя три года жизни за границе и был похищен на спецоперацию прямо из автобуса, видео с рассказом украинца публикует Telegram-канал российского журналиста Владимира Соловьёва.
По словам военнопленного, он даже не успел дойти до дома: его выхватили прямо из автобуса и повезли на фронт.

Отношение украинских генералов к солдатам было жестоким, заявил Бикавутов. Они постоянно употребляли спиртные напитки и несколько раз разбивали ему голову.

«Берут всех, людей с болезнями, у людей эпилепсия, у людей больные сердца, у людей межпозвоночные грыжи. А берут всех. В ТЦК я прошёл за один час. Я не хотел воевать. Меня принудили к этому», — сознался военнопленный.

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#всу
#сво
#украина
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ПВО сбила четыре авиабомбы французского производства над Белгородской областью
МО РФ: ПВО сбила 4 авиабомбы Hammer и 2 ракеты HARM над Белгородской областью
18 мая 2024, 14:59

Фото: iStock/sgolovunin

Дежурные системы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer и две противорадиолокационные ракеты HARM над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что попытка украинских войск произвести террористическую атаку на территорию России с помощью указанного вооружения была пресечена с 12:20 до 12:30 мск.

Подчеркнём, что авиационные бомбы Hammer произведены во Франции, а противорадиолокационные ракеты HARM – в США. Данное оружие поступило на Украину в рамках военной помощи западных союзников.

Ранее сообщалось, что Украина попросила США снять ограничения на использование западного оружия по территориям, которые Запад считает российскими.

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Опубликованы фото Волчанска, где ВС РФ продолжают наступление

Депутат Вассерман призвал к ликвидации Украины как террористической организации
#пво
#бомба
#ракета
#белгородская область
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Депутат Вассерман призвал к ликвидации Украины как террористической организации
18 мая 2024, 14:54

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал к ликвидации Украины как террористической организации. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Вассерман отметил, что значительное количество жителей Украины являются этническими русскими. А террористическая организация, которую имеет в виду парламентарий, задумана как антирусская.

Депутат предложил признать территорию Украины «естественной частью РФ», а ее жителей — частью русского народа. Вассерман заключил, что уничтожение всей организации ​поможет ​победить киевский режим.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#депутат
#режим
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#украина
#террористы
#спецоперация
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Опубликованы фото Волчанска, где ВС РФ продолжают наступление
18 мая 2024, 14:45

Фото: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Опубликованы фото Волчанска в Харьковской области, где российские войска продолжают наступление.
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВС РФ продвинулись на несколько домов, которые ранее находились в серой зоне.


Кроме того, российские войска вышли на правый берег реки Волчья, которая делит Волчанск на северную и южную части.

Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, украинские подразделения усиливают оборону, чтобы улучшить тактическое положение на данном участке фронта.

Ранее отставной полковник Михаил Тимошенко заявил, что российские войска возьмут Харьков без штурма. По его словам, российские войска, скорее всего, будут использовать тактику времён Великой Отечественной войны. Тогда Харьков тоже не брали штурмом, а окружили его, оставив небольшой коридор.

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#харьковская область
#вс рф
#спецоперация
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