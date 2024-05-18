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Украинские народ не готов умирать за интересы президента Владимира Зеленского, об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в интервью для РИА Новости.
«Смерть за Зеленского не прельщает украинцев: люди массово бегут из ВСУ, бегут из Украины. Вступивший 18 мая закон Зеленского «об усилении мобилизации на Украине» ускорил массовое бегство из страны», — прокомментировала сложившуюся ситуацию Ковитиди.
Сенатор считает, что поставки западного оружия в помощь Вооружённым силам Украины уже не решат проблемы Зеленского — украинцы не хотят воевать против России.
Украинский народ устал от безденежья и продажных киевских властей, заключила Ковитиди.
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Евгения Парфентьева