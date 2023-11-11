ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области

Фото: iStock/Michele Ursi
Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по хутору Старый в Волоконовском районе. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Отмечается, что также были сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора, в Волоконовском районе в результате обстрела было зафиксировано 4 минометных снаряда и 201 гранатометный выстрел.
Гладков добавил, что в Белгородском районе в селе Журавлевка сбили один украинский БПЛА. В селах Нехотеевка и Солнцевка уничтожено по несколько единиц вражеской техники.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над Стародубским муниципальным округом.
Читайте также:
В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
Эстонская военная разведка заявила об инициативе России в зоне СВО
Песков прокомментировал помилование участника СВО, осужденного за убийство студентки
Гладков добавил, что в Белгородском районе в селе Журавлевка сбили один украинский БПЛА. В селах Нехотеевка и Солнцевка уничтожено по несколько единиц вражеской техники.
Читайте также:
В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
Эстонская военная разведка заявила об инициативе России в зоне СВО
Песков прокомментировал помилование участника СВО, осужденного за убийство студентки
Екатерина Коршунова