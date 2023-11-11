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ВСУ подвергли артиллерийской атаке таможенный пост Крупецкий в Курской области. Украинцы обстреливали его из 122-миллиметровой гаубицы.
Сообщается, что всего по населенному пункту и таможенному посту было выпущено шесть снарядов. Вероятно, целью был один из складов временного хранения таможни. Однако точность стрельбы украинских артиллеристов весьма невелика. Ни один из снарядов не попал в цель. Других разрушений также удалось избежать.
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Александр Бойцов