Киев продолжает нападать на гражданских лиц, включая представителей СМИ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением. Она сообщила, что киевские власти продолжают нарушать международное гуманитарное право. Об этом пишет РИА Новости.
По словам дипломата, происходящее включает целенаправленные нападения на гражданских лиц и представителей средств массовой информации. Захарова связала своё заявление с инцидентом, в котором пострадал журналист МИЦ «Известия». Представитель внешнеполитического ведомства назвала действия украинской стороны преступлениями. В своём комментарии она подчеркнула, что атаки на невоенные объекты и людей не прекращаются.
Ранее различные источники сообщали об инцидентах с участием мирного населения. Международные организации призывают все стороны соблюдать правовые нормы. Ситуация требует тщательного расследования и соответствующей оценки.
