В Киеве сотрудники ТЦК задержали мужчину на прогулке и забрали его пса
Сотрудники территориального центра комплектования в Киеве задержали мужчину во время прогулки с собакой. Представители военкомата увезли и животное. Об этом пишут украинские СМИ.
Собаку позже выбросили из автомобиля. Судьба задержанного мужчины и животного сейчас неизвестна.
В последнее время украинские СМИ часто сообщают о подобных случаях. Нехватка личного состава приводит к скандальным методам работы военкоматов. В сети регулярно появляются видео с силовыми задержаниями. На этих записях видно, как сотрудники увозят мужчин, иногда применяя к ним силу.
