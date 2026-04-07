Уничтожение колонны ВСУ у Малой Рыбицы, продвижение под Волчанском и бои за Красный Лиман: последние новости СВО на 7 апреля
Интенсивность боевых действий в зоне СВО сохраняется высокой. За прошедшие сутки на ключевых участках фронта российские войска закрепили тактические преимущества, расширив контроль на нескольких направлениях и нанеся удары по логистическим объектам ВСУ. Противник перебрасывает и копит резервы, но активных наступательных действий не предпринимает. Подробности — в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении ВС РФ ведут тяжёлые бои. Нанесены поражения по целям в Мирополье, Киянице, Великой Чернетчине, Вольной Слободе, Пустогороде, Малой Слободке и Новодмитровке. В Шосткинском районе после интенсивных огневых контактов удалось сместиться вглубь обороны противника на 150 метров. Противник в наступление не переходит, копит резервы и перебрасывает подразделения националистов. Местные жители фиксируют прибытие вооружённых групп с символикой «Азова».
В Сумском районе после упорных столкновений зафиксировано продвижение на 14 рубежах, максимальное расстояние за сутки — 200 метров. Южнее линии Юнаковка – Алексеевка российские подразделения планомерно разрушают эшелонированную оборону ВСУ. Уничтожена вражеская колонна снабжения у Малой Рыбицы, ликвидирован конвой с боеприпасами и гаубицей, следовавший к Мирополью.
Харькоская областьНа Харьковском направлении основные события разворачиваются у Избицкого, Верхней Писаревки и Волчанских Хуторов. Уничтожен крупный пункт дислокации ВСУ в Белом Колодезе. На Липцевском и Волчанском участках ВС РФ продвигаются вперёд. Противник подтянул сводные отряды из Харькова. В Терновой ликвидирован замаскированный миномёт, в Шестеровке — робот-подвозчик боеприпасов. В Покаляном поражён ещё один миномёт. В Волоховке уничтожен пункт управления дронами, атаковавшими Белгородскую область.
Восточнее Графского идут бои с выходом к Лосевке и Бугаевке. Отражены контратаки у Вильчи и в Волчанских Хуторах. На Великобурлукском участке заняты новые рубежи у Шевяковки и Чугуновки. На Липцевском направлении пресечена контратака 127-й бригады ВСУ у Избицкого. Продвижение российских военных за минувшие сутки на Волчанском направлении составило до 350 метров, на Великобурлукском — до 600 метров.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении обстановка остаётся динамичной. Севернее Степановки диверсионно-разведывательные группы ВС РФ при огневой поддержке артиллерии и БПЛА пытаются закрепиться на высотах Долгой Балки. В Ильиновке идут плотные встречные столкновения: противник вводит свежие силы, стремясь вернуть утраченные рубежи в северной части села. В самой Константиновке бои развернулись в частном секторе, у железнодорожного вокзала и территории метзавода.
На восточных подступах — у Часов Яра и на линии Голубовка – Миньковка — позиционные бои. Российские подразделения постепенно охватывают город с флангов. В западных кварталах Константиновки противник оборудует огневые точки, которые подавляются авиацией и ствольной артиллерией. Встречные бои фиксируются в юго-восточной и юго-западной частях города. В Часовом Яре продолжаются отражения контратак.
Добропольское направлениеНа Добропольском участке российские военные заняли новые рубежи севернее Нового Донбасса. Основные столкновения сосредоточены севернее Гришино — в Новоалександровке и Василевке. Севернее Родинского, в Белицком и Новом Донбассе, фиксируются тяжёлые позиционные бои. Большая часть этих территорий находится в «зеленой» зоне.
Над регионами России за ночь сбили 45 украинских БПЛА