Уничтожение колонны ВСУ у Малой Рыбицы, продвижение под Волчанском и бои за Красный Лиман: последние новости СВО на 7 апреля

Интенсивность боевых действий в зоне СВО сохраняется высокой. За прошедшие сутки на ключевых участках фронта российские войска закрепили тактические преимущества, расширив контроль на нескольких направлениях и нанеся удары по логистическим объектам ВСУ. Противник перебрасывает и копит резервы, но активных наступательных действий не предпринимает. Подробности — в материале «Радио 1».




Сумская область

На Сумском направлении ВС РФ ведут тяжёлые бои. Нанесены поражения по целям в Мирополье, Киянице, Великой Чернетчине, Вольной Слободе, Пустогороде, Малой Слободке и Новодмитровке. В Шосткинском районе после интенсивных огневых контактов удалось сместиться вглубь обороны противника на 150 метров. Противник в наступление не переходит, копит резервы и перебрасывает подразделения националистов. Местные жители фиксируют прибытие вооружённых групп с символикой «Азова».

В Сумском районе после упорных столкновений зафиксировано продвижение на 14 рубежах, максимальное расстояние за сутки — 200 метров. Южнее линии Юнаковка – Алексеевка российские подразделения планомерно разрушают эшелонированную оборону ВСУ. Уничтожена вражеская колонна снабжения у Малой Рыбицы, ликвидирован конвой с боеприпасами и гаубицей, следовавший к Мирополью.

Харькоская область

На Харьковском направлении основные события разворачиваются у Избицкого, Верхней Писаревки и Волчанских Хуторов. Уничтожен крупный пункт дислокации ВСУ в Белом Колодезе. На Липцевском и Волчанском участках ВС РФ продвигаются вперёд. Противник подтянул сводные отряды из Харькова. В Терновой ликвидирован замаскированный миномёт, в Шестеровке — робот-подвозчик боеприпасов. В Покаляном поражён ещё один миномёт. В Волоховке уничтожен пункт управления дронами, атаковавшими Белгородскую область.

Восточнее Графского идут бои с выходом к Лосевке и Бугаевке. Отражены контратаки у Вильчи и в Волчанских Хуторах. На Великобурлукском участке заняты новые рубежи у Шевяковки и Чугуновки. На Липцевском направлении пресечена контратака 127-й бригады ВСУ у Избицкого. Продвижение российских военных за минувшие сутки на Волчанском направлении составило до 350 метров, на Великобурлукском — до 600 метров.

Константиновское направление

На Константиновском направлении обстановка остаётся динамичной. Севернее Степановки диверсионно-разведывательные группы ВС РФ при огневой поддержке артиллерии и БПЛА пытаются закрепиться на высотах Долгой Балки. В Ильиновке идут плотные встречные столкновения: противник вводит свежие силы, стремясь вернуть утраченные рубежи в северной части села. В самой Константиновке бои развернулись в частном секторе, у железнодорожного вокзала и территории метзавода.

На восточных подступах — у Часов Яра и на линии Голубовка – Миньковка — позиционные бои. Российские подразделения постепенно охватывают город с флангов. В западных кварталах Константиновки противник оборудует огневые точки, которые подавляются авиацией и ствольной артиллерией. Встречные бои фиксируются в юго-восточной и юго-западной частях города. В Часовом Яре продолжаются отражения контратак.

Добропольское направление

На Добропольском участке российские военные заняли новые рубежи севернее Нового Донбасса. Основные столкновения сосредоточены севернее Гришино — в Новоалександровке и Василевке. Севернее Родинского, в Белицком и Новом Донбассе, фиксируются тяжёлые позиционные бои. Большая часть этих территорий находится в «зеленой» зоне.
Запорожское направление

На Запорожском фронте ВС РФ планомерно отодвигают противника западнее Гуляйполя. Штурмовые группы ведут активную работу на подступах к Комсомольскому. Севернее продолжаются столкновения у Верхней Терсы и Воздвижевки. На западном фланге враг сохраняет интенсивные обстрелы Приморского, Степногорска и тыловых районов. В Степногорске и Приморском украинские формирования пытаются закрепиться внутри населённых пунктов. Восточнее противник активных боевых действий не предпринимает. Упорные столкновения идут в районе Гуляйпольского и на линии Рождественское — Верхняя Терса. За сутки уничтожено до 10 единиц тяжелой техники ВСУ.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском участке идут тяжёлые бои за город и северо-западнее — в лесах между Дробышево и Святогорском. Противник мелкими группами через лесные массивы пытается подойти к западным окраинам Красного Лимана со стороны Щурово, но ещё на дальних подступах ВС РФ уничтожается его техника и пехота. Южнее города российские подразделения продолжают наступательные действия. Под контроль взяты пути снабжения в районах Студенка, Яремовки и под Святогорском. Отмечены тактические достижения в окрестностях Александровки.

Купянское направление

На Купянском направлении сохраняется напряжённая ситуация. Противник стянул дополнительные расчёты и усилил огневое воздействие у Ковшаровки, обстреливая российские позиции от Куриловки до Петропавловки — весь южный фланг находится под массированными ударами БПЛА. Линия фронта существенных сдвигов не имеет. В самом Купянске продолжаются встречные столкновения. Противник пытается полностью занять северную часть города, тогда как российские подразделения стремятся вернуть и закрепиться на ранее утраченных рубежах на юге. На восточном берегу Оскола бои носят позиционный характер.
Елена Генералова

