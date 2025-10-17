Киев раскрыл условие Зеленского для встречи с Путиным

17 октября 2025, 19:51

Ермак: Зеленский готов встретиться с Путиным за пределами России и Белоруссии

Фото: iStock/FabrikaCr

Владимир Зеленский готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным «в любой точке мира», но не на территории РФ или Белоруссии. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в интервью Axios.