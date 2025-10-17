Киев раскрыл условие Зеленского для встречи с Путиным
Владимир Зеленский готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным «в любой точке мира», но не на территории РФ или Белоруссии. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в интервью Axios.
По его словам, Зеленский сообщил об этом президенту США в ходе одного из недавних телефонных разговоров.
В августе этого года стало известно, что Владимир Зеленский отказался от предложения президента РФ Владимира Путина провести двустороннюю встречу в Москве. Соответствующее предложение глава РФ озвучил во время беседы с американским лидером Дональдом Трампом.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
