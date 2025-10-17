ВС РФ вышли к реке Янчур после освобождения Приволья в Днепропетровской области
ВС РФ, освободив населенный пункт Привольное в Днепропетровской области, вышли к реке Янчур и создали условия для продолжения наступления. Об этом сообщили в Минобороны России.
Благодаря эффективной координации между операторами беспилотных летательных аппаратов и артиллерийскими расчетами, штурмовые подразделения достигли естественного рубежа у реки Янчур. Это создало благоприятные условия для последующего продвижения, говорится в заявлении ведомства.
Приволье играет ключевую роль в дальнейших планах российской армии, добавили в Минобороны РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
