01 апреля 2026, 08:39

Сальдо: сотрудникам ТЦК разрешили стрелять в жителей Херсона при сопротивлении

Сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) разрешили применять огнестрельное оружие против жителей Херсона при оказании сопротивления. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.





По его словам, которые приводит ТАСС, если раньше сотрудники ТЦК ограничивались насильственным захватом мужчин на улицах для выполнения мобилизационных планов, то теперь, по имеющейся информации, им негласно позволили открывать огонь по гражданским в случае сопротивления.

«Теперь киевский режим пошел еще дальше», — сказал Сальдо.