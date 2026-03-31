В Одесской области мужчина пытался нелегально покинуть Украину на байке
В Одесской области задержали мужчину призывного возраста, который пытался нелегально покинуть Украину. Об этом сообщила Государственная пограничная служба страны, пишет ТАСС.
По информации ведомства, 42-летний житель Николаевской области тщательно подготовился к побегу. Он изучил пересечённую местность в приграничной зоне, приобрёл кроссовый мотоцикл и выбрал подходящую погоду. Ему также помогал опыт работы водителем эвакуатора в этом регионе. Для маршрута нарушитель использовал навигатор, прокладывая путь полевыми дорогами, чтобы избежать встречи с патрулём. Пограничники задержали злоумышленника на окраине села возле границы. Дело уже направили в суд.
На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация. Власти принимают меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Некоторые граждане пытаются пересечь границу, используя различные уловки.
