Подразделение «Горыныч» уничтожило семь позиций ВСУ в Константиновке
Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России ликвидировало семь укрепленных позиций украинских диверсантов в Константиновке. Об этом пишет РИА Новости.
Дроны-разведчики зафиксировали места, где скрывались противники. Операторы применили крылатые БПЛА для точечных ударов по выявленным целям и уничтожили террористов. В операции участвовала также 4-я бригада «Южной» группировки войск. Это действие стало частью стратегии по борьбе с украинскими диверсантами в регионе.
