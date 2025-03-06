Киев через Турцию предложил Москве невыгодный вариант зерновой сделки

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Киев через Турцию предложил Москве вариант зерновой сделки, от которого российская сторона отказалась. Об этом пишет RT со ссылкой на источник военно-дипломатических кругах.
«В ноябре прошлого года Киев ещё раз предложил нечто подобное зерновой сделке. Эти соображения были переданы Москве президентом Турции», — пишут в издании.
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть данное предложение в МИД и Минобороны. После подробного изучения было принято решение отказаться от сделки, так как она носила односторонний характер.
Напомним, что зерновая сделка была подписана Россией, Турцией, Украиной и ООН в июле 2022 года. Она предполагала отправку украинского зерна, продовольствия и удобрений по черному морю. Сделка была прекращена 18 июля 2023 года. По словам Путина, это сделано из-за невыполнения условий в отношении РФ.
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