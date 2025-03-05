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Макрон допустил размещение европейский военных на Украине

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения европейский военных на Украине. Соответствующие заявление глава республики сделал в ходе своего выступления, которое транслировалось на телеканале BFMTV.
«Для мира, возможно, потребуется развертывание европейских сил. Но эти войска не пойдут воевать на линию фронта сегодня, однако будут там, когда мир будет подписан, чтобы гарантировать его полное соблюдение», — сказал Макрон.

Также во время своей речи президент назвал Россию угрозой для Франции и всей Европы. В частности РФ представляет угрозу в воздухе, социальных сетях и киберпространстве. Свои слова он объяснил намерением России увеличить численность армии на 300 тысяч человек к 2030 году.

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Белый дом: США остановили военную помощь Киеву для ее пересмотра
05 марта 2025, 23:25

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, США остановили поставки военной помощи Украине для ее пересмотра. Об этом представитель американской администрации сказала на брифинге с журналистами.
«В Совете национальной безопасности мне сказали, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины», — поделилась с журналистами Левитт.

Напомним, что после принятого решения об остановке поставок помощи американские самолеты, летевшие на Украину, развернулись прямо в небе. Приказ был отдан в ходе активного переброса оборудования украинской стороне.

Ранее в администрации Белого дома рассказывали, что возобновление поставок военной помощи случится в том случае, если президент США Дональд Трамп будет уверен в готовности Киева перейти к мирным переговорам с РФ.

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#финансирование
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Politico: В Евросоюзе приготовились платить за оружие «пока Трамп не умрет»
05 марта 2025, 22:56

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Евросоюз осознает, что архитектура безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны и зависит от поддержки США, может рухнуть когда угодно после возвращения Дональда Трампа на пост президента, сообщило издание Politico, ссылаясь на дипломата из Европы.
На ближайшем саммите Евросоюза одним из вопросов для обсуждения станет увеличение военных расходов и укрепление национальных армий.

Европейский дипломат обратил внимание, что траты на оборону стали фиксированной статьей расходов.

«Мы отключили солнце, и теперь нужно каждый день платить за отопление… Каждый день нужно платить за боеприпасы, по крайней мере в течение нескольких лет, пока Трамп не умрет», — уточнил он изданию.

Подчеркивалось, что правительства стран ЕС не исключают возможность обрушения европейской безопасности, которая зависит от поддержки США, в любой момент. Именно из-за этого страны Евросоюза увеличивают военные расходы для обеспечения сферы обороны после возвращения Дональда Трампа в Белый дом — они хотят осуществить план по перевооружению и укреплению национальных армий.

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#сша
#евросоюз
#армия
#белый дом
#европа
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ВВС США прямо в небе развернули самолеты с помощью Украине
05 марта 2025, 22:25

Фото: iStock/ Yaraslau Mikheyeu

Американские самолеты с военной помощью Украине пришлось разворачивать прямо в небе после принятого решения о приостановке поставок. Об этом сообщила газета Sky News, ссылаясь на представителя американского оборонного ведомства.
«Американские самолеты развернулись после приказа о паузе в поставке помощи», — отмечалось в публикации.

Издание обратило внимание, что приказ отдали в то время, когда Пентагон активно перебрасывал оборудование на Украину.

Американский чиновник объяснил, что приказ поступил примерно в 18:00 по местному времени, а потом самолеты физически пришлось разворачивать.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома сообщил, что США приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с Россией. Уточнялось, что речь идет даже о тех поставках, которые уже отправлены.

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#сша
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США отключили Украине оповещение о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS
05 марта 2025, 21:55

Фото: iStock/Vadven

США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для ракетных систем HIMARS. Об этом в соцсети Х написал корреспондент издания Economist Оливер Кэрролл.
Также в этот день Financial Times сообщила, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву разведданные. Позднее телеканал Sky News, ссылаясь на украинский источник, уточнил, что США прекратили делиться с Украиной разведывательными данными не избирательно, а полностью. А газета Daily Mail добавила, что Вашингтон также запретил Лондону делиться данными американской разведки с Киевом.

Кэрролл отметил, что США отключили ключевую линию связи для оповещения в 14:00 по Киеву (15:00 по Москве). До этого было приостановлено предоставление данных о нацеливании пакетных систем HIMARS. Украина также теперь не может в режиме реального времени получать сведения для дальних ударов.

Ранее телеканал FOX News сообщил, что Штаты полностью приостанавливают всю военную помощь Украине до тех пор, пока глава государства Дональд Трамп не решит, что Киев начал демонстрировать приверженность мирным переговорам. Поставки прекратились около 04:30 мск во вторник, 4 марта.

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Вузам Белгородской области порекомендовали перейти на очный формат обучения
05 марта 2025, 20:40

Фото: iStock/SeventyFour

Высшим учебным заведениям в обстреливаемой украинскими войсками белгородской области рекомендуют вернуться к очному формату обучения. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор подчеркнул, что было принято решение рекомендовать вузам перейти на очную форму обучения, но с обязательным соблюдением всего перечня мер предосторожностей и обеспечивания безопасности студентов.

Гладков уточнил, что в ближайшее время соответствующее предложение будет направлено на рассмотрение учредителей и Минобрнауки России.

Напомним, что в сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что российские войска сделают всё, чтобы жизнь школьников и студентов из Курской, Белгородской и Брянской областей была нормальной и вернулась в привычное русло.

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