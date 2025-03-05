Макрон допустил размещение европейский военных на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения европейский военных на Украине. Соответствующие заявление глава республики сделал в ходе своего выступления, которое транслировалось на телеканале BFMTV.
«Для мира, возможно, потребуется развертывание европейских сил. Но эти войска не пойдут воевать на линию фронта сегодня, однако будут там, когда мир будет подписан, чтобы гарантировать его полное соблюдение», — сказал Макрон.
Также во время своей речи президент назвал Россию угрозой для Франции и всей Европы. В частности РФ представляет угрозу в воздухе, социальных сетях и киберпространстве. Свои слова он объяснил намерением России увеличить численность армии на 300 тысяч человек к 2030 году.
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Иван Мусатов