Киев запустил информационную кампанию по обоснованию поражения в Сумской области
Киев начал информационную кампанию, чтобы объяснить потери сел и неудачи ВСУ в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.
Украинские аккаунты в соцсетях одновременно начали утверждать, что заброшенные приграничные села не имеют стратегической ценности, а группировка войск «Север» якобы лишь отвлекает командование ВСУ от других участков фронта. Собеседник агентства рассказал, что украинский генштаб при этом продолжает стягивать резервы в Сумскую область, и эта версия с такими действиями не сходится.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов раньше говорил, что Киев пытается скрыть провалы на фронте и потому запустил кампанию о возвращении силами ВСУ до 480 квадратных километров территории.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: