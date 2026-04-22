Достижения.рф

Силы ПВО отражают атаку на Самарскую область

SHOT: более десяти взрывов прогремело в Сызрани
Фото: iStock/Guilherme Soares

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в окрестностях Сызрани. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.



Местные жители в беседе с изданием рассказали о серии из более десятка взрывов. Первый из них раздался примерно в 03:00. По словам очевидцев, сверху доносится звук мотора, а в небе появляются яркие вспышки, свидетельствующие о работе ПВО.

Согласно предварительной информации, беспилотники ВСУ пытаются атаковать цели в Сызрани. Местные власти пока не комментировали происходящее. Несколькими часами ранее в Самарской области объявили угрозу БПЛА и закрыли аэропорт «Курумоч».

Ранее активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в Крыму. Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в районе Севастополя и над Черным морем.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0