Силы ПВО отражают атаку на Самарскую область
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в окрестностях Сызрани. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
Местные жители в беседе с изданием рассказали о серии из более десятка взрывов. Первый из них раздался примерно в 03:00. По словам очевидцев, сверху доносится звук мотора, а в небе появляются яркие вспышки, свидетельствующие о работе ПВО.
Согласно предварительной информации, беспилотники ВСУ пытаются атаковать цели в Сызрани. Местные власти пока не комментировали происходящее. Несколькими часами ранее в Самарской области объявили угрозу БПЛА и закрыли аэропорт «Курумоч».
Ранее активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в Крыму. Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в районе Севастополя и над Черным морем.
