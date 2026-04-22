Подъезд жилого дома обрушился в результате удара БПЛА по Сызрани

22 апреля 2026, 06:01

Фото: iStock/Roman Novitskii

Украинский беспилотники упал на жилой дом в Сызрани, после чего произошло частичное обрушение одного из подъездов. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.





На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Благодаря усилиям спасателей из-под завалов удалось спасти четырех человек. Кроме того, по предварительной информации, в западне могут находиться еще как минимум двое.



«На месте работают поисково-спасательные отряды. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок», — написал Федорищев.