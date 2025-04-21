Киркорова призвали продать часы и отдать деньги сиротам

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)
Филипп Киркоров должен продать недавно купленные часы Rolex из лимитированной коллекции к 80-летию Победы и отдать эти деньги детям-сиротам. Так считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
«Пусть Киркоров продаст свои часы и отдаст деньги детям-сиротам. Это лучше, чем на нужды СВО. В зоне СВО от него никто ничего не возьмет, его не уважают. А дети-сироты, которые еще маленькие, не понимают, — да», — заявил Бородин в беседе с NEWS.ru.
В начале апреля Киркоров похвастался новыми часами от Rolex, посвященными 80-летию победы над фашистами, с изображением памятника «Родина-мать зовет!», установленного в Волгограде. По словам короля российской эстрады, таких часов выпущено всего 80 экземпляров.
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Элина Позднякова