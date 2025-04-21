«Нормальные мужики руку не пожмут»: Бородин потребовал от Киркорова извинений перед страной

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)
Филиппу Киркорову стоит извиниться перед россиянами за пасхальный кулич за 100 тысяч рублей. Так считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
«(Киркоров — ред.) кулич показал, часы показал. Это обыкновенный выпендрежник. Видимо, в детстве ему что-то недодавали. Сейчас есть такая возможность похвастаться. Ему, по-хорошему, надо извиниться перед всей страной за свои выходки», — высказался Бородин в интервью NEWS.ru.
Он считает, что Киркорову следует направить свои ресурсы на помощь для участников СВО. Однако Бородин отметил, что бойцы ВС РФ вряд ли примут его поддержку из-за его сомнительной репутации.
«Он и сам прекрасно понимает, осознает, что нормальные мужики никогда ему руку не пожмут. Он нерукопожатный в зоне СВО», — подчеркнул Бородин.
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Элина Позднякова