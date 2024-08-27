Опубликованы кадры уничтожения ДРГ ВСУ при высадке на Кинбурнской косе

Видео: Telegram-канал Минобороны России
Минобороны РФ в своем Telegram-канале опубликовало кадры, полученные с разведывательного беспилотника, которые запечатлели отражение десантниками группировки войск «Днепр» попытки высадки украинской диверсионно-разведывательной группы на Кинбурнскую косу.
Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 августа этого года. Уточняется, что были ликвидированы два десантных катера и более десяти солдат противника.
В российском военном ведомстве пояснили, что рано утром 9 августа десантники с помощью воздушной разведки заметили катера ВСУ с личным составом, которые двигались к Кинбурнской косе из Очакова. Во время высадки враг с помощью подрыва управляемого боевого катера разминировал небольшой участок берега.
Первая группа украинской армии была уничтожена пуском управляемой ракеты, после чего десантники-противотанкисты артиллерийского соединения ВДВ ликвидировали остатки живой силы противника в процессе стрелкового боя.
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В российском военном ведомстве пояснили, что рано утром 9 августа десантники с помощью воздушной разведки заметили катера ВСУ с личным составом, которые двигались к Кинбурнской косе из Очакова. Во время высадки враг с помощью подрыва управляемого боевого катера разминировал небольшой участок берега.
Первая группа украинской армии была уничтожена пуском управляемой ракеты, после чего десантники-противотанкисты артиллерийского соединения ВДВ ликвидировали остатки живой силы противника в процессе стрелкового боя.
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Екатерина Коршунова