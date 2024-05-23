Китай назвал виновников затягивания конфликта на Украине

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Великобритания и страны Запада виноваты в затягивании конфликта на Украине. Об этом заявили в МИД Китая.
По мнению китайских властей, именно Великобритания помешала России и Украине достичь соглашения в 2022 году в ходе переговоров в Стамбуле.
До этого министр обороны Великобритании Грант Шэппс обвинил Китай в поставке вооружения России. По его словам, Лондон имеет доказательства поставки оружия, которое потом Москва якобы применяет на Украине. Власти обоих государств отрицают такое сотрудничество в военной сфере.
Ранее Россия и Китай призвали прекратить затягивание конфликта на Украине, а также осуществление действий, ведущих к эскалации столкновения.
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До этого министр обороны Великобритании Грант Шэппс обвинил Китай в поставке вооружения России. По его словам, Лондон имеет доказательства поставки оружия, которое потом Москва якобы применяет на Украине. Власти обоих государств отрицают такое сотрудничество в военной сфере.
Ранее Россия и Китай призвали прекратить затягивание конфликта на Украине, а также осуществление действий, ведущих к эскалации столкновения.
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Анастасия Чинкова