Китай назвал виновников затягивания конфликта на Украине

Армия России приступает к основной зачистке Волчанска при наступлении в Харьковской области, ВСУ перебросили западное вооружение в район города, а также Часов Яра для того, чтобы остановить российское продвижение. Тем временем гражданскую инфраструктуру Харькова переоборудуют под военные цели.