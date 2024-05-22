Британия уверена, что Китай готовит «летальную помощь» России на Украине

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Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Китай готовится предоставить «летальную помощь» России, пишет Reuters.
По словам Шэппса, у американской и британской разведки есть данные, что «летальная помощь будет поступать из Китая в Россию». Все будет происходить в контексте конфликта на Украине.
Штаты обеспокоены этим, потому что в первые дни Китай представлял себя как нейтральная сторона, добавил он. При этом в пользу своих слов Шэппс не привел никаких доказательств.
Ранее КНР заявила о готовности работать над разрешением конфликта на Украине.
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Штаты обеспокоены этим, потому что в первые дни Китай представлял себя как нейтральная сторона, добавил он. При этом в пользу своих слов Шэппс не привел никаких доказательств.
Ранее КНР заявила о готовности работать над разрешением конфликта на Украине.
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Алёна Самарева