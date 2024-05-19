Визит Путина в Китай назвали судьбоносным для всего мира

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ прокомментировала визит президента Владимира Путина в Китай.
Захарова подчеркнула, что поездка Путина в Китай – это перспектива на будущее.
Президент России прибыл в Китай с официальным визитом 15 мая. На следующий день президент Путин и председатель Си Цзиньпин провели переговоры в Доме Народных собраний в Пекине. 17 мая глава России отправился в Харбин. Это первая зарубежная поездка Путина после его переизбрания.
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«Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты», – отметила она.
Президент России прибыл в Китай с официальным визитом 15 мая. На следующий день президент Путин и председатель Си Цзиньпин провели переговоры в Доме Народных собраний в Пекине. 17 мая глава России отправился в Харбин. Это первая зарубежная поездка Путина после его переизбрания.
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Александр Климов