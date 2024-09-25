Китайские бронеавтомобили заметили в зоне СВО

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Бронеавтомобили Hushi китайского производства заметили в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Уголок Ситха».
Уточняется, что бронеавтомобили используют ВС РФ. Hushi обладают дополнительной защитой от FPV-дронов и боеприпасов.
Кузов бронеавтомобиля прикрыт решетчатыми экранами, а над местом пулеметчика находится «мангал». Hushi способен развить скорость до 115 км в час по шоссе. Вес машины составляет 6,5 тонн, а двигатель обладает мощностью 200 лошадиных сил.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России впервые использовали беспилотники-носители, или так называемые «дроны-авианосцы» в зоне спецоперации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Кузов бронеавтомобиля прикрыт решетчатыми экранами, а над местом пулеметчика находится «мангал». Hushi способен развить скорость до 115 км в час по шоссе. Вес машины составляет 6,5 тонн, а двигатель обладает мощностью 200 лошадиных сил.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России впервые использовали беспилотники-носители, или так называемые «дроны-авианосцы» в зоне спецоперации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова