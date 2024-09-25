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Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Запад может способствовать прекращению специальной военной операции (СВО) на Украине, если избавится от нынешнего украинского руководства.
По его словам, Россия всегда считала украинский народ братским и с уважением относится к нему, подчеркнув, что миллионы украинцев нашли убежище в России.
Небензя добавил, что до тех пор, пока на Украине сохраняется нынешняя власть, Россия будет продолжать СВО для достижения своих военных целей. Он отметил, что, если мирное решение не будет найдено, Россия продолжит действовать военным путем.
Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что западные страны могут оказать давление на руководство Украины, в том числе путем снижения мобилизационного возраста и других мер. Путин подчеркнул, что для заключения соглашений с Москвой можно будет найти легитимного представителя, даже при отсутствии выборов.
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Небензя добавил, что до тех пор, пока на Украине сохраняется нынешняя власть, Россия будет продолжать СВО для достижения своих военных целей. Он отметил, что, если мирное решение не будет найдено, Россия продолжит действовать военным путем.
Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что западные страны могут оказать давление на руководство Украины, в том числе путем снижения мобилизационного возраста и других мер. Путин подчеркнул, что для заключения соглашений с Москвой можно будет найти легитимного представителя, даже при отсутствии выборов.
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Елена Перлова