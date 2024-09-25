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В бригаде «Пятнашка» рассказали о польских и латышских наемниках в составе ВСУ

Боец «Пятнашки» Адигам рассказал о польских и латышских наемниках в рядах ВСУ
25 сентября 2024, 08:16
Фото: iStock/Kamila Kozioł

Фото: iStock/Kamila Kozioł

В рядах украинской армии на территории Курской области присутствуют польские и латышские наемники. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ, передает ТАСС.
Подробности сообщил военный интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны РФ с позывным «Адигам». Он получил данные от украинских военнопленных в Курской области.

По его словам, в рядах ВСУ присутствует множество иностранных бойцов. «Адигам» отметил, что у одного из пленных изъяли телефон, в котором находилась информация по расположению украинских войск в регионе.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Китай и Бразилия хотят возродить план по урегулированию конфликта на Украине
SCMP: Китай и Бразилия намерены возродить план урегулирования конфликта на Украине
25 сентября 2024, 08:52

Фото: iStock/daboost

Китай и Бразилия намерены провести 27 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу, в рамках которой поднимут вопрос своего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом информирует издание South China Morning Post.
Отмечается, что данную встречу обещали посетить не менее 20 государств. В их число вошли Азербайджан, Египет, Кения, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд, ОАЭ и другие.

Примечательно, что участие представителей Соединенных Штатов и Европейского союза не планируется. Однако на данный момент остается неизвестным, на каком уровне состоится встреча.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Китайские бронеавтомобили заметили в зоне СВО
Китайские бронеавтомобили Hushi с дополнительной защитой заметили в зоне СВО
25 сентября 2024, 08:37

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Бронеавтомобили Hushi китайского производства заметили в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Уголок Ситха».
Уточняется, что бронеавтомобили используют ВС РФ. Hushi обладают дополнительной защитой от FPV-дронов и боеприпасов.

Кузов бронеавтомобиля прикрыт решетчатыми экранами, а над местом пулеметчика находится «мангал». Hushi способен развить скорость до 115 км в час по шоссе. Вес машины составляет 6,5 тонн, а двигатель обладает мощностью 200 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России впервые использовали беспилотники-носители, или так называемые «дроны-авианосцы» в зоне спецоперации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Появилась информация о том, что на север ЛНР прибыло пополнение ВСУ
Марочко: на север ЛНР переброшено подготовленное инструкторами пополнение ВСУ
25 сентября 2024, 08:37

Фото: istock/Olena_Z

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на север ЛНР переброшено подготовленное иностранными инструкторами пополнение Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, противник усиливает свои позиции на сватовско-кременской участке. До ста украинских военнослужащих прибыло в Андреевку, Новомихайловку и Дружелюбовку. Он отметил, что обучение они проходили на одном из полигонов на западе Украины, которое шло около трех месяцев и проводилось западными инструкторами.

Марочко отметил, что главная задача, которая стоит перед украинским командованием, — это усиление подразделений Вооруженных сил Украины в районе Невского и Макеевки. По его словам, эти сводные отряды должны стабилизировать фронт, а также уменьшить количество самовольного оставления позиций бойцами ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб при освобождении родной земли
25 сентября 2024, 07:56

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Учитель истории из Курска, боец сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным «Ганс», ушедший на фронт, погиб, защищая свою родную землю. Ранее он дважды был ранен в боях за Курскую область, но все равно вернулся на передовую. Об этом информирует корреспондент РИА Новости.
Последнее интервью боец дал агентству. Мужчина сообщил, что родом из Курска и защищает свою Родину. По его словам, работал он учителем истории и имел собственный детский сад.

«Я решил, чтобы хорошо воспитывать детей нужно сначала делать то, чему его учишь. Чтобы был пример. Пример – лучшее средство для воспитания», — рассказал он.

Командир с позывным «Сальза» сообщил, что в боях за Курскую область учитель уже дважды получал ранения, но после оказания медицинской помощи вновь возвращался на фронт.

По его словам, Ганс является героем нашего времени. Начинал он с пулемета, затем работал с автоматическим гранатометом, минометом и орудием, а затем управлял танками. Сам «Ганс» делился, что дух бойцов «Ахмата» боевой, и все стремятся только вперед.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

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Украинские дроны атаковали ночью два российских региона
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над двумя регионами РФ 2 БПЛА ВСУ
25 сентября 2024, 07:40

Фото: istockphoto/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 2 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Один вражеский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над Курской областью, один — над Белгородской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что все попытки Вооруженных сил Украины улучшить позиции под Курском терпят провал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
#рф
#пво
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Алаудинов заявил о провальных попытках ВСУ улучшить позиции под Курском
Алаудинов: все попытки ВСУ улучшить позиции в Курской области терпят провал
25 сентября 2024, 07:30

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что все попытки Вооруженных сил Украины улучшить позиции под Курском терпят провал. Об этом информирует ТАСС.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

По его словам, военные ВС России уничтожают боевиков ВСУ ежедневно. Он отметил, что противник даже не предпринимает попыток двигаться на тех участках, где стоят российские военные.

«Да, он пытается где-то улучшить свои позиции, где-то, чтобы занять какие-то господствующие участки, высоты, там еще что-то. Но и то, и это ему не удается», — рассказал командир.

Алаудинов пояснил, что основной целью боевиков при атаке на регион был захват атомной станции в Курчатове. Киевский режим, по его словам, хотел заставить Россию сесть за стол переговоров на их условиях.

Ранее командир спецназа рассказал, что украинские военные убивают и насилуют мирных жителей Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#регион
#всу
#вс рф
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Украинский пленный рассказал об отправке солдат ВСУ в Курскую область прямо с полигонов
Пленный: ВСУ отправляли солдат в Курскую область непосредственно с полигонов
25 сентября 2024, 06:58

Фото: istock/olegda88

Украинский военный по имени Юрий, который был взят в плен бойцами ВС РФ, рассказал, что солдат Вооруженных сил Украины отправляли для нападения на Курскую область с полигонов. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

По словам Юрия, его бригада была сформирована недавно. Он отметил, что в ней находятся одни старики и больные люди.

«Нас с полигонов всех забрали и на позиции кинули», — сказал пленный из 41-й отдельной механизированной бригады.

Помимо этого, он поделился, что ТЦК ловят на улицах всех, кроме студентов и тех, у кого есть бронь. По его словам, мужчин забирают даже со строек.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинские военные убивают и насилуют мирных жителей Курской области. По его словам, у России есть видеоотчеты и все доказательства того, как мирных жителей расстреливают. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#радио
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#вс рф
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Небензя раскрыл, как Запад может прекратить СВО одним шагом
Небензя: РФ продолжит СВО, пока Запад не уберет нынешнюю власть Украины
25 сентября 2024, 06:58

Фото: istock/reflection_art

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Запад может способствовать прекращению специальной военной операции (СВО) на Украине, если избавится от нынешнего украинского руководства.
По его словам, Россия всегда считала украинский народ братским и с уважением относится к нему, подчеркнув, что миллионы украинцев нашли убежище в России.

Небензя добавил, что до тех пор, пока на Украине сохраняется нынешняя власть, Россия будет продолжать СВО для достижения своих военных целей. Он отметил, что, если мирное решение не будет найдено, Россия продолжит действовать военным путем.

Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что западные страны могут оказать давление на руководство Украины, в том числе путем снижения мобилизационного возраста и других мер. Путин подчеркнул, что для заключения соглашений с Москвой можно будет найти легитимного представителя, даже при отсутствии выборов.

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#зеленский
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Сколько стоит жизнь мобилизованного: пленный боец ВСУ назвал точную сумму
Пленный раскрыл, сколько военкомы на Украине получают за мобилизованного
25 сентября 2024, 05:20

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине получают бонус в размере 8 тысяч гривен (около 17,5 тысяч рублей) за каждого мобилизованного, сообщил военнопленный Александр Гусак в интервью РИА Новости.
По его словам, ТЦК активно ловят людей для мобилизации, и им платят за каждого из них.

«ТЦК ловили людей, и им платили за каждого человека, говорили, по 8 тысяч гривен», - рассказал Гусак.
Также он отметил, что в основном ТЦК задерживают лиц с проблемами, такими как алкоголизм, а также обеспеченных молодых мужчин, чтобы получить взятку за их освобождение.

Ранее сообщалось, что по данным издания The Guardian, значительное количество украинских беженцев в Европе рискует оказаться на улице. Исследование показывает, что конфликт в Украине нанес огромный ущерб гражданскому населению, и более 3,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами.
В Европе находится около 6,2 миллионов украинских беженцев, и многие из них сталкиваются с угрозой бездомности.

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