Фото: iStock/Kamila Kozioł
В рядах украинской армии на территории Курской области присутствуют польские и латышские наемники. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ, передает ТАСС.
Подробности сообщил военный интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны РФ с позывным «Адигам». Он получил данные от украинских военнопленных в Курской области.
По его словам, в рядах ВСУ присутствует множество иностранных бойцов. «Адигам» отметил, что у одного из пленных изъяли телефон, в котором находилась информация по расположению украинских войск в регионе.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Украинский пленный рассказал об отправке солдат ВСУ в Курскую область прямо с полигонов
Эрдоган высказался о дипломатических проблемах по поиску мира на Украине
В США приняли решение по ограничениям на удары Украины по России
По его словам, в рядах ВСУ присутствует множество иностранных бойцов. «Адигам» отметил, что у одного из пленных изъяли телефон, в котором находилась информация по расположению украинских войск в регионе.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Украинский пленный рассказал об отправке солдат ВСУ в Курскую область прямо с полигонов
Эрдоган высказался о дипломатических проблемах по поиску мира на Украине
В США приняли решение по ограничениям на удары Украины по России
Екатерина Коршунова