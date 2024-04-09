Кличко: Украина стала заложницей внутриполитической борьбы в США

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Украина стала заложницей внутриполитической борьбы в Соединённых Штатах, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью для The Daily Beast.
«Сегодня мы видим, что республиканцы блокируют поставки оружия Украине. Мы слышим риторику Трампа. Это все результат избирательной кампании», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Кличко.
По словам украинского политика, ему удалось пообщаться с некоторыми республиканцами. Они обеспокоены вопросом помощи Украине, однако, обсуждать это не хотят, утверждает Кличко.
Киевский мэр считает, что до президентских выборов в США ситуацию с поддержкой Украины может только ухудшиться. При этом, он выразил надежду, что даже при победе на выборах республиканской партии Вашингтон продолжит поддерживать Киев.
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Евгения Парфентьева