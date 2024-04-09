Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Кличко: Украина стала заложницей внутриполитической борьбы в США

Кличко: Украина стала заложницей внутриполитической борьбы в США

09 апреля 2024, 11:04
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Украина стала заложницей внутриполитической борьбы в Соединённых Штатах, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью для The Daily Beast.
«Сегодня мы видим, что республиканцы блокируют поставки оружия Украине. Мы слышим риторику Трампа. Это все результат избирательной кампании», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Кличко.

По словам украинского политика, ему удалось пообщаться с некоторыми республиканцами. Они обеспокоены вопросом помощи Украине, однако, обсуждать это не хотят, утверждает Кличко.



Киевский мэр считает, что до президентских выборов в США ситуацию с поддержкой Украины может только ухудшиться. При этом, он выразил надежду, что даже при победе на выборах республиканской партии Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

Читайте также:

Подполье: ВС РФ ликвидировали расположение ВСУ в центре Полтавы

Спецназ Росгвардии ударил по топливной базе ВСУ при помощи БПЛА «Скат 350М»

Baza: ВСУ атаковали учебный авиационный центр в Воронежской области
#сша
#украина
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно об эффективном уничтожении позиций ВСУ бомбардировщиками Су-34
MWM: бомбардировщики Су-34 и авиабомбы успешно уничтожают позиции ВСУ
09 апреля 2024, 11:29

Фото: Минобороны РФ

Фронтовые бомбардировщики Су-34 ВКС РФ и планирующие авиабомбы успешно уничтожают позиции ВСУ. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
Отмечается, что самолёт доказал особую эффективность во время применения высокоточных планирующих бомб на Украине. Эти бомбы способны поражать цели с удаления от цели на порядка 70 километров.

В статье указывается, что такие бомбы могут доставлять большую полезную нагрузку, чем ракеты воздушного базирования. При этом их расходы гораздо меньше. Кроме того, бомбардировщики Су-34 могут нести не только обычные боеголовки, но и термобарические, которые оптимизированы для нейтрализации наземных сил на укреплённых позициях.

Читайте также:

В Британии заявили, что ВКС РФ полностью контролируют небо над Украиной

ВКС РФ уничтожили ДРГ Украины на Харьковском направлении

ВС РФ нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в Запорожье из ОТРК «Искандер»
#самолёты
#россия
#вс рф
#всу
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы
Подполье: ВС РФ ликвидировали расположение ВСУ в центре Полтавы
09 апреля 2024, 09:47

Фото: istock /Wachira Wacharapathom

Этой ночью ВС РФ уничтожили расположение украинских боевиков в центре Полтавы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил.
Как отметил Лебедев, зафиксировано три прилета. Звуки были настолько громкие, что у людей тряслась мебель.

По его словам, один ударный БПЛА «Герань» сбили над Полтавой и он упал на двухэтажное здание, снесены пристроенные балконы. Есть пострадавшие.

Кроме этого, прилёт зафиксирован в Кременчуге на юго-востоке Полтавской области. Предварительно,
в районе железнодорожного вокзала.

В воскресенье Лебедев сообщал, что ВС РФ поразили хранилища топлива ВСУ около военных складов в Харькове. Удар был зафиксирован в районе местного аэропорта.

Читайте также:

Baza: ВСУ атаковали учебный авиационный центр в Воронежской области

ВКС РФ уничтожили ДРГ Украины на Харьковском направлении

В Ростовской области в музее «Донские казаки» изъяли портреты нацистских преступников
#всу
#вс рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два беспилотника атаковали учебный авиационный центр в Борисоглебске
Baza: ВСУ атаковали учебный авиационный центр в Воронежской области
09 апреля 2024, 09:20

Фото: iStock/Naypong

Два беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации источника, первый беспилотник врезался в фасад здания на уровне 4 этажа около трех часов утра по мск. Через час в это же место попал и второй дрон.

Сообщается, что пострадавших нет. В результате атаки повреждены фасад и остекление учебного центра.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 апреля система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины. С 01:31 9 апреля в Воронежской области был объявлен режим опасности атаки БПЛА. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ВКС РФ уничтожили ДРГ Украины на Харьковском направлении

Младенца в пластиковом контейнере нашли у гаражей в Туле

В Ростовской области в музее «Донские казаки» изъяли портреты нацистских преступников
#беспилотник
#дрон
#ночь
#бпла
#рф
#учёба
#центры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украине указали на неизбежность сдачи Часов Яра
Обозреватель Advance Роша: ВСУ не избежать сдачи Часов Яра
09 апреля 2024, 09:08

Фото: iStock/JARAMA

Украинским войскам неизбежно придётся сдать Часов Яр с тяжёлыми последствиями. Такой прогноз сделал обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.
Он подчеркнул, что сдача населённого пункта станет серьёзным ударом для Киева.

Роша сравнил Часов Яр с Авдеевкой. По его словам, прошлый опыт боёв на территории Донбасса показал, что киевские власти рано или поздно отдадут любую укреплённую позицию, несмотря на то, какие ресурсы были задействованы для обороны.

Эксперт считает, что украинская армия не сможет остановить продвижение ВС РФ на запад, поэтому линия фронта будет постоянно сдвигаться. Также с каждой новой потерей будет усиливаться давление на Киев. В конечно итоге, предположил Роша, Украину начнут склонять к признанию потерь и переговорам с Россией ради прекращения боевых действий.

Читайте также:

Удары по ЗАЭС, продвижение к Часов Яру, «Искандер» разнёс склад ВСУ: Последние новости СВО

Умирают, не добравшись до поля боя: экс-разведчик Риттер — о боевиках ВСУ

В Британии заявили, что ВКС РФ полностью контролируют небо над Украиной
#украина
#всу
#россия
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВКС РФ уничтожили ДРГ Украины на Харьковском направлении
09 апреля 2024, 08:54

Фото: iStock/JARAMA

Российская ударная группа армейской авиации уничтожила ДРГ противника на Харьковском направлении. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канал.
По информации военного ведомства в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевой вертолёт Ми-8. Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

​Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили аэродром Долгинцево, который находится в Криворожской области Украины.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Координатор подполья Лебедев: ВС РФ поразили украинский аэродром Долгинцево

Марочко: в Харькове начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с ВПК

«Необратимые последствия»: Рогов об атаке на Запорожскую АЭС
#аэродром
#вертолёт
#аэс
#предприятия
#вс рф
#удар
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Удары по ЗАЭС, продвижение к Часов Яру, «Искандер» разнёс склад ВСУ: Последние новости СВО
Посол Антонов: Вылазки ВСУ угрожают ЗАЭС и всему миру радиационной катастрофой
09 апреля 2024, 08:40

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Действия режима Владимира Зеленского против Запорожской АЭС угрожают не только самой станции, но и всему миру. Удары по ЗАЭС грозят глобальной ядерной катастрофой, завил российский посол в США Анатолий Антонов.
Об опасностях, которые могут стоять за атаками на ЗАЭС, и других последних новостях расскажет редакция «Радио 1».

Удары ВСУ по Запорожской АЭС


Самый массированный удар за время проведения специальной военной операции ВСУ нанесли по Запорожской АЭС 7 апреля. Первый удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего были ранены трое сотрудников ЗАЭС (один из них тяжело), спустя полчаса беспилотник атаковал район грузового порта, а затем нападению дрона подвергся шестой энергоблок ЗАЭС — удар пришелся на купол. Позже специалисты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) подтвердили повреждение шестого энергоблока АЭС, при этом, уточнив, что разрушения не привели к угрозам ядерной безопасности станции.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС была «довольно близка» к ядерной аварии. Он пообещал поднять вопрос о безопасности Запорожской атомной электростанции на заседании Совета безопасности ООН.
«Необратимые последствия»: Рогов об атаке на Запорожскую АЭС
«Необратимые последствия»: Рогов об атаке на Запорожскую АЭС
С заявлением по поводу случившегося выступил и российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Соединённые Штаты продолжают оправдывать действия киевского режима даже тогда, когда они угрожают безопасности всего человечества.

Продвижение ВС РФ в Часов Яре


После того, как в феврале 2024 года ВС РФ освободили Авдеевку, российская армия двинулась дальше, вглубь ДНР. Подойдя к Часов Яру, Вооружённые силы РФ осознали, что за минувший год, прошедший с момента освобождения Артёмовска, украинские войска успели превратить Часов Яр в мощный укрепрайон.

Тем не менее, всю прошлую неделю ВС РФ продолжали подбираться всё ближе к границам Часов Яра, освобождая небольшие населённые пункты на подступах к городу. Военные эксперты утверждают, что ситуация вокруг Часов Яра развивается по сценарию Артёмовска.

Вчера стало известно, что глава городской военной администрации Часова Яра Сергей Чаус покинул город. Украинские каналы утверждают, что совсем скоро Часов Яр перейдёт под контроль ВС РФ.
«Много кукарекает, но не клюёт»: Рогов высказался о позиции западных политиков по Украине
«Много кукарекает, но не клюёт»: Рогов высказался о позиции западных политиков по Украине

«Искандер» нанёс мощный удар по складу БПЛА ВСУ в Запорожье


8 апреля Минобороны РФ сообщило, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанёс мощный удар по складу украинских беспилотников, который расположен в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Помимо склада российской армии удалось уничтожить цех по сборке беспилотных летательных аппаратов. В российском оборонном ведомстве уточнили, что этот удар был ответным на атаки ВСУ по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ.

Читайте также:

ВС РФ нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в Запорожье из ОТРК «Искандер»

«Не выдуманный сценарий»: Гросси предостерёг от катастрофы на ЗАЭС

«Бреши будут увеличиваться»: В США осознали слабость ПВО ВСУ на фоне ситуации в Часов Яре
#запорожская аэс
#сво
#всу
#вс рф
#часов яр
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенатор Вэнс: вступление Украины в НАТО приведет к войне между США и Россией
09 апреля 2024, 08:25

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс написал в социальной сети X, что вступление Украины в НАТО приведет к отправке американских солдат и прямому конфликту с РФ.
Сенатор напомнил слова госсекретаря США Энтони Блинкена, которые были сказаны в присутствии украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Блинкен пообещал, что Украина все равно станет членом блока, а летний саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне будет посвящен «возведению моста» для вступления Киева.

Вэнс крайне недоволен таким заявлением, по его мнению, прием Украины в альянс является абсолютной безответственностью, поскольку в этом случае Штаты также станут участником войны. Сенатор поинтересовался у своих читателей в соцсети, хотят ли те видеть американских солдат на передовой против РФ. Вэнс отметил, что если большинство граждан ответит отрицательно, то идею вступления Украины в НАТО стоит отбросить.

Ранее украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что Украина не настаивает на членстве в НАТО. Боднар отметил, что в настоящее время Киеву необходимо только оружие.

Читайте также:

Украина не настаивает на членстве в НАТО, заявил посол страны в Турции

«Про наркотики забыли»: Захарова отреагировала на очередные требования Киева

«Фильм о ядерном апокалипсисе»: Маск о вступлении Украины в НАТО
#сша
#оружие
#соцсети
#украина
#страны
#саммит
#нато
#блинкен
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Марочко: в Харькове начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с ВПК
09 апреля 2024, 08:07

Фото: iStock/Andrey Orekhov

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Харькове начали скрытно вывозить оборудование и комплектующие с предприятий, работающих на ВПК. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Марочко, установлены факты вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий, которые занимаются ремонтом техники, пошивом одежды и изготовлением беспилотных летательных аппаратов.

Подполковник ЛНР в отставке отметил, что вывоз осуществляется ночью без привлечения внимания.

Ранее стало известно об уникальных свойствах новой обуви для бойцов спецоперации. Новая обувь для сапёров защищает ноги при подрыве на противопехотных минах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Ульянов: РФ не совершала атаки на ядерные объекты на Украине и не планирует это делать

В Китае рассказали о несущей критическую угрозу ВСУ супербомбе

«Необратимые последствия»: Рогов об атаке на Запорожскую АЭС
#обувь
#лнр
#всу
#рф
#харьков
#предприятие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинскую ракету «Нептун» сбили над Чёрным морем
Минобороны: над Чёрным морем уничтожили украинскую ракету «Нептун»
09 апреля 2024, 07:52

Фото: iStock/aapsky

Противокорабельная ракета ВСУ «Нептун» ликвидирована над Чёрным морем, сообщает Минобороны РФ.
Этой ночью пресечены попытки ВСУ совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории РФ.

Так, дежурными средствами ПВО четыре украинских дрона ликвидированы над территориями Белгородской и Воронежской областей, а над акваторией Черного моря уничтожена украинская ракета.

Ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограммов, дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — порядка 900 километров в час. Система обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

Читайте также:

Губернатор Гусев: На территории Воронежской области уничтожен беспилотник

В ГД раскрыли коварные планы Украины по ЗАЭС

В Британии заявили, что ВКС РФ полностью контролируют небо над Украиной
#всу
#чёрное море
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф