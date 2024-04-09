Два беспилотника атаковали учебный авиационный центр в Борисоглебске

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Два беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации источника, первый беспилотник врезался в фасад здания на уровне 4 этажа около трех часов утра по мск. Через час в это же место попал и второй дрон.
Сообщается, что пострадавших нет. В результате атаки повреждены фасад и остекление учебного центра.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 апреля система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины. С 01:31 9 апреля в Воронежской области был объявлен режим опасности атаки БПЛА. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что пострадавших нет. В результате атаки повреждены фасад и остекление учебного центра.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 апреля система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины. С 01:31 9 апреля в Воронежской области был объявлен режим опасности атаки БПЛА. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова