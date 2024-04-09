Спецназ Росгвардии ударил по топливной базе ВСУ при помощи БПЛА «Скат 350М»

Фото: istock/:Artem Zakharov
Спецназ Росгвардии при помощи беспилотника «Скат 350М» ударил по топливной базе ВСУ, сообщает пресс-служба «Калашников».
Российский БПЛА передал координаты топливной базы вышестоящему командованию. После этого ВКС РФ нанесли удар по объекту противника, расположенному в глубоком тылу.
В Telegram-канале концерна «Калашников» были опубликованы видео, показывающие действия беспилотника. На кадрах можно увидеть, как «Скат 350М» обнаруживает железнодорожный состав с ГСМ, автомобили-заправщики,
а также замаскированную гаубицу ВСУ. После обнаружения по железнодорожному составу с топливомгасднаегрт высокоточный удар.
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В Telegram-канале концерна «Калашников» были опубликованы видео, показывающие действия беспилотника. На кадрах можно увидеть, как «Скат 350М» обнаруживает железнодорожный состав с ГСМ, автомобили-заправщики,
а также замаскированную гаубицу ВСУ. После обнаружения по железнодорожному составу с топливомгасднаегрт высокоточный удар.
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Алёна Самарева