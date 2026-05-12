12 мая 2026, 16:24

Депутат Матвейчев: Зеленский употребляет наркотики и не живет с женой

Разговоры о наркозависимости Владимира Зеленского ходили еще до того, как он пришел к власти. Такое заявление сделал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя слова экс-пресс-секретаря главы киевского режима Юлии Мендель о его пристрастии к кокаину.





По словам депутата, Зеленский употреблял наркотики для возбуждения нервной системы. В этом и заключался секрет его харизмы как гипертрофированного актера с очень яркими эмоциями.





«Это как раз связано с его кокаиновой зависимостью. Поэтому это действительно секрет полишинеля. И эту информацию никто не рассекречивал — нет никакой теории заговора», — сказал Матвейчев в разговоре с Life.ru.