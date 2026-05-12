Мендель рассказала о проблемах Зеленского с наркотиками журналисту Карлсону

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что главарь киевского режима после 15-минутного посещения туалета перед эфирами возвращался «другим человеком». Он был полным энергии и готовым к действиям.





Информация прозвучала в беседе Мендель с американским журналистом Такером Карлсоном. Интервью опубликовали на сайте публициста.



При этом лично она употребления запрещенных веществ своим экс-начальником не видела. Однако Мендель добавила, что общалась со многими людьми, которые это подтверждали. В частности, они наблюдали, как Зеленский принимал наркотики в различных клубах.



Ранее Владимир Зеленский выразил мнение, что президент США Дональд Трамп нередко адресует России более благожелательные сигналы, чем Украине. Он также напомнил, что в начале своего президентского срока Трамп обещал занять нейтральную позицию по вопросу урегулирования конфликта.



